'The Last of Us' (1x09): un parto, muertes, verdades y mentiras en el impactante final de temporada de la excelente serie de HBO

El fenómeno del primer trimestre del año termina. Tras un par de episodios en los que los personajes no han podido compartir demasiado tiempo en pantalla, 'The Last of Us' llega a su final en HBO Max con un episodio inusualmente corto (apenas 42 minutos) pero intenso, emotivo e impactante a partes iguales.

A partir de aquí spoilers de 'Look for the Light', el final de temporada de 'The Last of Us'

Vida y muerte

Ali Abbasi ('Holy Spider') repite como director en 'The Last of Us' para ofrecernos un final escrito a cuatro manos entre Craig Mazin y Neil Druckmann y comienza llevándonos a una persecución por el bosque. Una mujer embarazada corre por su vida en lo que es perseguida por un clicker. Se pone de parto. Pronto descubrimos que estamos en la noche en la que nace Ellie.

Y ojo, vemos un parto (atípico en lo que casi nace sin esfuerzo) que puede que nos dé la clave por la cual la protagonista es inmune. Justo en lo que Anna (Ashley Johnson, quien ya la interpretó en los juegos) se encuentra alumbrando en una destartalada habitación un infectado la ataca. Si bien se deshace del fúngico descubre dos cosas: una, que la niña acaba de nacer; la segunda, que ha sido mordida.

Rápidamente, para evitar que la infección pase a la recién nacida, corta el cordón umbilical. Poco después llega Marlene (Merle Dandrigde) y aquí se produce la primera mentira que oiremos en este episodio. Para garantizar que no maten al bebé, la madre jura que ha cortado el cordón antes de haber sido mordida.

Tiempo de honestidad... o no

Saltamos al presente, con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) llegando a Salt Lake City, donde tienen que localizar el hospital donde desarrollarán la cura. Este acto del episodio es un momento importante de vinculación entre ellos dos. Sobre todo después de dos episodios en los que, por circunstancias (Joel al borde de la muerte, Ellie secuestrada...), apenas les hemos visto dialogar.

En lo que vemos a los animales sueltos del zoo por las calles de la ciudad, Joel se abre a Ellie confesándole qué pasó realmente en sus peores momentos. La escena es completamente enternecedora y verbaliza algo que ya llevamos viendo desde mitad de temporada. Ellie es la que ha curado la oscuridad de Joel. En eso estamos cuando se ven asaltados por Firefl.

Fundido a blanco y nos despertamos en el hospital. Allí un desorientado Joel es "recibido" por Marlene, quien le cuenta cuál es el plan: Ellie está a punto de entrar en quirófano, hay que extraer tejido infectado, cultivar el cordyceps y a partir de ahí hallar la cura. Joel pronto se da cuenta de que eso implica extirpar parte del cerebro, una sentencia de muerte.

Y se armó la de San Quintín. En lo que es escoltado afuera, Joel emprende el letal rescate de Ellie. Si tiene que matar a todo el mundo, lo hará. Una vez tiene a la chica en brazos la única persona con la que habla es Marlene. Es el mal de uno contra el bien común... y una advertencia: no podrá salvarla eternamente.

Rumbo a Jackson

El episodio termina con la tercera mentira. La segunda es el relato de Joel sobre lo que pasó en el hospital. Pero la tercera es quizás la más importante ya que se convierte en cuestión de confianza y, por tanto, de traición de la misma. Ya en el coche vimos que Ellie no terminaba de tragarse lo que le había contado Joel respecto a lo del hospital y eso la ha ido carcomiendo el resto del trayecto hacia Jackson.

Así que, justo después de sincerarse y confesar que Riley fue su primera muerte, un momento de honestidad, pregunta si todo lo que le contó era verdad. Joel jura que sí. Ese "Ok" con el que cierra el episodio y la temporada deja a interpretación del espectador el qué pasa por la mente de Ellie: ¿de verdad le cree o decide querer creerle? Eso será asunto para otra temporada.