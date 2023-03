La serie que ha robado el número uno a 'The Last of Us' en HBO Max: otro éxito de la autora de 'Harry Potter' que desafía su controversia trans

La serie de BBC One, en asociación con HBO/ Cinemax, 'Cormoran Strike' (C.B. Strike) ha logrado desbancar a 'The Last of Us', al menos durante el día de ayer, según la página Flixatrol con su temporada 'Cormoran Strike: Sangre turbia', que ya se encuentra disponible en HBO Max. La serie está basada en las novelas de detectives que J.K. Rowling escribió bajo el seudónimo de Robert Galbraith, conocida por escribir los libros de 'Harry Potter'.

Una serie con origen polémico

El punto de partida de 'C.B. Strike', que se ha colado en el número de esta semana uno de muchos países como España o Eslovenia, es el personaje de Cormoran Strike, un veterano de guerra que se convierte en detective privado, y cuya oficina se encuentra en Denmark Street, en Londres. Strike deberá luchar contra las heridas físicas y emocionales que le dejó la guerra y usar su instinto y experiencia como investigador para resolver crímenes complejos.

La primera miniserie cuenta con 7 capítulos basados en las tres primeras novelas de Rowling, 'The Cuckoo’s Calling', 'The Silkworm y Career of Evil' y estuvo protagonizada por Tom Burke quien interpreta al detective acompañado de Holliday Grainger como Robin Elacott, la asistente y ayudante del detective. La última temporada se basa en la novela de 2020, la segunda más reciente de la serie Strike, 'Troubled Blood' en el que Strike aborda su primer caso sin resolver.

La sinopsis oficial de la temporada dice:

"El detective privado Cormoran Strike está visitando a su familia en Cornwall cuando se le acerca una mujer que le pide ayuda para encontrar a su madre, Margot Bamborough, quien desapareció en circunstancias misteriosas en 1974. Strike nunca había abordado un caso sin resolver antes y mucho menos uno de 40 años, pero a pesar de la escasa posibilidad de éxito, está intrigado y asume el caso, y se suma a la larga lista de casos en los que él y su socio en la agencia Robin Ellacott están trabajando actualmente.





La propia Robin también está haciendo malabarismos con un divorcio además de luchar contra sus propios sentimientos sobre Strike. Mientras Strike y Robin investigan la desaparición de Margot, se enfrentan a un caso endiabladamente complejo con un asesino en serie psicópata y testigos en los que no se puede confiar. Aprenden que incluso los casos de hace décadas pueden resultar mortales".

¿Transfobia proyectada o provocación?

El elenco de la serie es creciente y por él han pasado Kerr Logan, Natasha O’Keeffe, Sophie Winkleman, Joseph Quinn, Nick Blood, Natalie Gumede y Robert Glenister. Sue Tully asume la dirección, con la participación de nombres como Michael Keillor, Kieron Hawkes y Charles Sturridge. Ha sido escrita por Tom Edge y producida por Mark Kinsella y Jackie Larkin, J.K. Rowling utiliza también el seudónimo de Robert Galbraith para producir.

La autora de la saga de 'Harry Potter', que ha sido acusada en muchas ocasiones de transfobia, volvió a crear polémica por el protagonista del libro, ya que tiene como protagonista a un asesino en serie que se viste de mujer para cometer sus crímenes, un ejemplo de ficción con mucha polémica desde 'El silencio de los corderos', que se suponía muy superado, lo que le hizo enfrentarse a críticas en redes por supuestamente inclinarse hacia las representaciones de personas trans como villanos.

...I have to say, the irony here is rich: Basically JK Rowling is posing as a man (Robert Galbraith) to write a novel about a man who poses as a woman to kill people. PROJECTING MUCH?!?! — Julia Serano (@JuliaSerano) September 14, 2020

Tengo que decir, la ironía aquí es abundante: Básicamente, JK Rowling se hace pasar por un hombre (Robert Galbraith) para escribir una novela sobre un hombre que se hace pasar por mujer para matar gente. PROYECTANDO MUCHO?!

La autora Marieke Nijkamp fue más allá, comentando que, si bien ha tratado de ignorar los comentarios anteriores de Rowling sobre temas trans, encontró la controversia imposible de evitar:

“Por lo general, no somos perpetradores de violencia, somos víctimas. No me puedo imaginar regresar y explicarle a mi yo adolescente: ‘Oye, esta autora que amas tanto odia descaradamente a la gente como tú’".