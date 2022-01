'Harry Potter: Regreso a Hogwarts': la verdadera razón de la ausencia de J.K. Rowling no tiene relación con su controversia trans

El especial de reencuentro de Harry Potter aparecido hace unos días, 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' (Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, 2020) que está emitiéndose en HBO Max y, aunque la mayoría del elenco y equipo se reunieron para el especial, hubo una ausencia notable. la creadora y autora de Harry Potter, J.K. Rowling no apareció en el especial que contó, entre otros, con las estrellas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Rowling tampoco aportó una nueva entrevista para el especial y ahora se ha confirmado el motivo de su ausencia.

¿Sin nada que ver con su postura sobre las personas trans?

Una noticia de Entertainment Weekly ha señalado que la razón que la gente había atribuido a la ausencia, los controvertidos comentarios transfóbicos de Rowling, según fuentes cercanas a la situación, no habrían formado parte de la decisión de la ausencia de la autora en la reunión. Rowling ha sido criticada por los fans de Harry Potter en los últimos años, después de una serie de tweets anti-trans de los que no se retracta, pero según EW, Rowling sí fue invitada a participar en el especial, pero su equipo finalmente decidió que había comentarios anteriores de Rowling suficientes para la reunión y el especial terminó incluyendo imágenes de archivo de 2019.

Aunque la razón viniera de parte de la escritora, no parece muy probable que quisiera interactuar con las estrellas de la saga Harry Potter, Grint, Radcliffe y Watson, que tas los comentarios de Rowling, que manifestaron su apoyo a la comunidad trans, y Radcliffe en particular escribió una declaración en The Trevor Project en 2020 condenando firmemente las palabras de Rowling.

"A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdan por completo lo que fue valioso en estas historias para vosotros. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más fuerte del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad, y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que es gay o bisexual; si encontraste algo en estas historias que resonó en tí y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro que lees, y es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti, y espero que esos comentarios no lo manchen demasiado".

Si bien Rowling no participó en el especial , no faltaron otros involucrados. Además de Radcliffe, Watson y Grint, sus ex coprotagonistas Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Evanna Lynch, James y Oliver Phelps, Alfred Enoch, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Mark Williams, Ian Hart y Toby Jones participaron. Además, también aparecen el productor de la franquicia Davide Heyman, así como los directores Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell y David Yates.