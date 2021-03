"Encuentro perturbador el nivel de odio que tiene la gente". Ralph Fiennes defiende a J.K. Rowling tras ser acusada de transfobia

Los fans del universo Harry Potter recordarán que Ralph Fiennes fue el actor que dio vida a Lord Voldemort, el gran villano de la franquicia. Por ello, seguro que muchos tenían curiosidad por saber su opinión sobre la polémica que rodeó a la escritora J.K. Rowling tras sus comentarios cobre el colectivo transexual.

Las palabras de Fiennes

Lo que quizá no esperábamos es que el actor fuese a decantarse por mostrar su apoyo a Rowling, pero eso es lo que sucedido en una entrevista que Fiennes ha concedido a The Telegraph, donde, entre otras cosas, ha comentado que no logra entender que haya recibido esos ataques por expresar su opinión:

No puedo entender las fuertes críticas dirigidas hacia ella. Puedo entender el calor de una discusión, pero considero irracional esta era de acusaciones y necesidad de condenar. Encuentro perturbador el nivel de odio que tiene la gente sobre puntos de vista diferentes a los suyos y la violencia del lenguaje contra ellos.

Conviene recordar que la polémica contra Rowling se remonta a una serie de tuits publicada por Rowling en junio de 2020 en la que hablaba sobre la comunidad trans, criticando el uso de hormonas y la cirugía en gente joven y dando a entender que se estaban pasando por algo los derechos de las mujeres cis.

Obviamente, esa era la opinión de Rowling, pero no cuesta entender a quien la acusó de transfobia por esos comentarios que luego desarrolló en una amplio texto en su página web. Tanto Daniel Radcliffe como Emma Watson y Rupert Grint tardaron bien poco en lanzar un mensaje de apoyo a los transexuales, de ahí que sorprenda que ahora Fiennes se desmarque con estas declaraciones.