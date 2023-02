'The Last of Us' 1x07: el pasado de Ellie ocupa otro episodio de relleno en una serie atascada en su trauma de la semana

'The Last of Us' vuelve a tomarse un último interludio independiente de la trama general antes del tramo final de su primera temporada. Ahora poniendo el foco de atención en Ellie en el séptimo episodio, titulado 'Left Behind', que ofrece más información sobre la traumática historia de la adolescente y ofrece una mirada oscura al romance en la mayoría de edad dentro de en entorno postapocalíptico.

Otra historia independiente que quiere ser más desgarradora que el aclamado tercer episodio pero que no consigue una emotividad orgánica, a pesar de que Bella Ramsey muestra sus habilidades de interpretación. Lo que tenemos es el clásico flashback de víspera del último acto de la temporada que no logra explicar nada que no hayamos intuido y no aporta nada en perspectiva con respecto a la línea temporal presente, que ya camina a un paso pausado de por sí.

Aventuras en el centro comercial

SPOILERS DE LA TRAMA

Con Joel gravemente herido por los carroñeros en una universidad abandonada cerca del asentamiento de Tommy en Wyoming, Ellie debe encontrar suministros para salvarle la vida y mientras busca de algo que pueda usar para curarle recuerda su pasado en la Zona de Cuarentena de Boston, especialmente su estrecha relación con su compañera adolescente Riley Abel. Esto es, como sugiere el título, 'Left Behind' una adaptación la misión DLC de 2014 del videojuego original.

La escala del episodio, sin embargo, es mucho más sencilla e íntima, algo que deja mostrar una gran diferencia con respecto a otros más espectaculares. Si tenemos en cuenta que el anterior fue también un torrente de conversaciones graves dentro de escenarios más o menos contenidos, cabe preguntarse realmente dónde han ido los 15 millones por episodio de presupuesto de HBO, porque el diseño de arte aquí brilla por su ausencia y ni siquiera hay una dirección reseñable de Liza Johnson. Mención especial para la música genérica, con algunos acordes de matices country que parecen sacados de un archivo para ficción post apocalíptica tras 'The Walking Dead'.

Ramsey tiene buena química con Storm Reid y hasta cierto punto consiguen ellas solas hacer que una historia de terror postapocalíptica parezca un episodio de 'Euphoria' (si fuera para todos los públicos). 'Left Behind' reitera la insistencia de la serie en contar historias de amor conmovedoras con un final triste. Repitiendo una y otra vez el recurso de la calma antes de la tormenta y personajes que siempre acaban marcados por un mordisco u arañazo en un descuido para dar una coda agridulce que nos recuerda semana a semana lo difícil que es sobrevivir en un mundo de zombies.

El traumita de la semana

Tanto es así que parece que no hay un arco demasiado importante y el escenario es una excusa para una estructura de "caso de la semana", que si en 'Expediente-X' se llegó a denominar "monstruo de la semana", aquí sería "trauma de la semana", porque en cada episodio hay una ambición poética de contar la supervivencia como un meloso intercambio de afectos que siempre es chafado por un exabrupto violento a última hora que acaba como el rosario de la Aurora y lagrimones fingidos en redes sociales.

La tensión de estos episodios se convierte más bien en una premonición por la que hay que esperar, los resultados suelen ser predecibles, y en este caso se hace incluso más patente al contar con información previa sobre el futuro de Ellie, por mucho que Ramsey y Reid consigan mantener el tipo. El resultado es que 'The Last of Us' abraza constantemente sus aspectos más trágicos pero no consolida una razón clara para ello, más allá de un posible final que no deja de anunciarse como una consecuencia narrativa de esa forma de proceder.

Sea como sea, 'Left Behind' no es un episodio con grandes diálogos que justifiquen el tiempo empleado en una relación que va en callejón sin salida, fracasa al plantearse como algo que debe ser memorable y acaba siendo menos de lo que su aspiración de una gran mella promete, concretando el momento en una recreación del clásico del cine de zombies de visitar un centro comercial en montajes de risas y diversión, guiños nostálgicos para gamers al 'Mortal combat' y algunas deliberaciones sobre Fedra y las luciérnagas que a estas alturas resultan anecdóticas.