Primeras imágenes del remake de 'One Piece'. El anime de Netflix tendrá al director de 'Shingeki no Kyojin' y un equipo de aúpa para volver a navegar por el East Blue

Desde que se anunció en diciembre de 2023, 'The One Piece' no nos había dado más novedades. Pero ahora el remake del anime para Netflix ha compartido algunos avances muy jugosos, incluyendo unas imágenes de concept art y un vistazo de primera mano a cómo funcionan las cosas en Wit Studio.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Volviendo al inicio

El anime de 'One Piece' de Toei Animation arrancó en 1999 y hoy en día puede no ser fácil de digerir para los nuevos fans, especialmente para las generaciones más jóvenes. Así que desde Wit Studio y Netflix quieren darle un lavado de cara y, sobre todo, recortar el descomunal número de capítulos.

Ya se ha confirmado que Masashi Koizuka, quien dirigió en su día la segunda y tercera temporada de 'Shingeki no Kyojin', será el encargado de dirigir 'The One Piece'. Hideaki Abe, animador en también en 'Shingeki no Kyojin', 'Mob Psycho 100' y un buen puñado de animes potentes, será el asistente de dirección, y Taku Kishimoto, guionista principal en 'Blue Lock', 'Haikyuu!' y 'Erased', se encargará de adaptar el manga de Eiichiro Oda.

Wit Studio ha tirado de los pesos pesados del estudio, y de gran parte del equipo que se encargó en su día de 'Shingeki no Kyojin', porque también ha rescatado como diseñador principal de personajes a Kyojin Asano. Y como director de animación tenemos a Takatoshi Honda, que desempeñó este papel en la fantástica 'The First Slam Dunk'.

'The One Piece' ha compartido un (primer) video de producción en el que muestran de primera mano los entresijos del estudio y cómo se está creando el anime. Y además de las hojas de personaje de Luffy, Zoro, Nami, Sanji y Usopp, también han dejado ver unos primeros concepts art de la pinta que tendrá el anime.

Hay que tener en cuenta que estos son diseños para captar el "mood" y el ambiente de la serie, haciendo mucho hincapié en los personajes interactuando entre ellos. Y aunque sí que podemos reconocer momentos concretos de la historia, no necesariamente significa que este será el acabado final que veremos en el anime.

'The One Piece' todavía no tiene fecha de estreno, aunque sabremos que se podrá ver directamente en Netflix y que se encargará de adaptar de nuevo la Saga del East Blue con los inicios de la tripulación de Luffy. Algo que, por otro lado, también se ha adaptado en la serie de acción real hace nada y que ha servido para traer al redil a muchos fans que no se habían planteado meterse al pozo de 'One Piece' hasta entonces.

Esperemos que durante los próximos meses, en especial durante la Jump Festa del próximo diciembre, vayan llegando más avances y un posible primer tráiler.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2024 (por ahora)

En Espinof | Los 27 mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming