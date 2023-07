'The First Slam Dunk' te tiene en vilo en todo momento y revienta los límites del anime: un debut por todo lo alto para Takehiko Inoue con su espectacular partido

Después de meses y meses leyendo cosas buenas de 'The First Slam Dunk', por la primera película como director de Takehiko Inoue por fin ha llegado a España. A partir de este 6 de julio la tenemos en nuestros cines, y con la opción de verla en versión original o con doblaje en castellano y catalán.

Y si todavía no estábamos del todo seguros de qué saldría de aquí entre un director primerizo y una animación CGI... Pues la verdad es que 'Slam Dunk' ha vuelto pisando fuerte y por la puerta grande.

Reventando el aro

El manga original de Inoue sigue a Hanamichi Sakuragi, un pandillero que se mete al equipo de baloncesto de su instituto para impresionar a la chica que le gusta. Y si esperamos una adaptación al dedillo de 'Slam Dunk', la película va completamente por otros derroteros.

De entrada se ambienta cuando el equipo del Shohoku ya tiene algo más de rodaje y directamente juega en el campeonato nacional contra el Shannoh. Y luego, que el foco de la historia está centrado de lleno de Ryota Miyagi, el base del equipo.

Esto no significa que nos olvidemos de Sakuragi ni del resto de los jugadores, porque cada uno tiene su momento para brillar durante el partido. Pero Miyagi y su familia son el hilo conductor de toda la historia, empezando por sus inicios en el baloncesto y su complicada situación familiar tras la muerte de su hermano mayor.

'The First Slam Dunk' funciona a la perfección como una película de deportes al uso, intercalando el partido casi en tiempo real en algunos momentos con diferentes flashbacks que nos ayudan a comprender mejor la batalla interna de Miyagi. Así mantenemos un ritmo buenísimo, sin que el partido se haga infinito ni que tengamos dramón tras dramón, y podemos ir conociendo más de cada jugador cuando le va llegando su turno en la pista.

Un inicio magistral

Esta es la primera película de Takehiko Inoue como director, y no podía haber elegido mejor proyecto. Se nota que conoce al dedillo su manga y a todos su personajes, y es que 'The First Slam Dunk' rebosa amor por todo el equipo del Shohoku y por el baloncesto.

Es un partido de infarto, que te tiene en vilo en todo momento y que te tiene sufriendo con cada tiro a canasta con la tensión de un partido real. Consigue que te metas de lleno en la pista y que sufras cada momento con los jugadores del Shohoku, y también que quieras compartir cada victoria y cada traspié con ellos.

Incluso si llegamos de nuevas a 'Slam Dunk', la película se encarga de presentarte todo lo necesario de cada uno de nuestros jugadores con esta genial intercalación de flashbacks, y nos da lo necesario para no perdernos nada. Aunque obviamente, si ya vimos en su día el anime clásico o leímos el manga, 'The First Slam Dunk' pega todavía más fuerte y se le puede sacar muchísimo más jugo... Sobre todo porque nunca llegamos a ver este partido concreto en el anime original.

La parte que más nos podía preocupar quizás es el CGI, pero al poco de empezar la película te quita todas las dudas de un plumazo. 'The First Slam Dunk' combina animación tradicional y CGI de una manera maravillosamente orgánica, con lo que en muchas ocasiones parece que estamos viendo un cuadro o una ilustración gracias a ese acabado tan personal que ha acabado en la película.

Sí, en muchos momentos se le ve las costuras al CGI y da una sensación un poco más artificial, pero es en planos puntuales y en gran parte de la película realmente parece que estamos viendo a jugadores de carne y hueso gracias a una animación muy detallista y natural.

Con todo esto, es normal que 'The First Slam Dunk' se haya ganado a pulso colarse en la lista de las películas de anime más taquilleras de la historia. Es un entretenimiento brutal y emocionante, y que te va a hacer sufrir hasta el último segundo del partido.

