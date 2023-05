'The First Slam Dunk' ya está en el Top 10 de grandes taquillazos: la película de anime adelanta a Hayao Miyazaki y Makoto Shinkai con un récord histórico

Todavía no se ha estrenado en Occidente y 'The First Slam Dunk' ya es un éxito masivo en taquilla. En algunos países asiáticos ya se ha ido dejando ver, y a pesar de que cuando se anunció que lo nuevo de 'Slam Dunk' tendría animación CGI, la nueva película ha arrasado por completo.

El anime de baloncesto ha vuelto por todo lo alto con el propio Takehiko Inoue al mando, y 'The First Slam Dunk' está arrasando en la taquilla japonesa, tanto que incluso ha conseguido destronar a dos de los cineastas legendarios japoneses.

Reventando el aro (y la taquilla)

Cuando se enseñaron las primeras imágenes de 'The First Slam Dunk' los fans las cogieron con pinzas, y parece que eso de que fuese a estar animada en CGI no hizo demasiada gracia. Tras su estreno, las cosas han cambiado y no dejamos de oír lo increíblemente bueno que es el resultado y que Inoue se ha lucido del todo con su película, y todo este hype también se está reflejando en la taquilla.

No solo se ha mantenido en el número 1 de la taquilla japonesa durante semanas, es que ya acumula 13,88 mil millones de yenes solamente en Japón (unos 92 millones de euros). Contando todos los territorios donde se ha estrenado, 'The First Slam Dunk' ya ha ingresado unos 210,85 millones de euros.

Con estas cifras ya ha conseguido adelantar a 'El tiempo contigo' de Makoto Shinkai, 'Jujutsu Kaisen 0' de Shunghoo Park y 'Ponyo en el acantilado' de Hayao Miyazaki, yéndose al séptimo puesto de las películas de anime más taquilleras de la historia.

Por delante tiene a 'El castillo ambulante' y 'One Piece Film Red', pero viendo que se estrena este verano en Estados Unidos y más países, es bastante posible que las alcance y supere bien pronto. Por ahora no tenemos fecha de estreno en España, pero con el éxito masivo que está teniendo 'The First Slam Dunk', esperemos que alguna distribuidora se marque un tanto y nos la traiga a los cines.

