'The First Slam Dunk' revienta el aro en su estreno: la nueva película de anime cosecha buenísimas críticas y casi dobla en taquilla a 'Dragon Ball Super: Super Hero' en Japón

La nueva película de 'Slam Dunk' tenía un poco nerviosos a sus fans, porque las primeras muestras de la animación CGI de 'The First Slam Dunk' no presagiaban un futuro demasiado brillante. Y aún así, Takehiko Inoue ha cerrado bocas, porque la película de anime ya se ha estrenado en Japón y por lo visto ha dado un partido de aúpa.

Arrasando con todo

El 3 de diciembre se estrenó 'The First Slam Dunk' en Japón y por ahora ha cosechado críticas muy buenas tanto en cuanto a historia como a animación. Los fans han alabado el guión de Inoue, que escribía y dirigía la película, e incluso parece que ha emocionado a los lectores más fieles y puntillosos del manga.

La mayor sorpresa parece haber sido la animación de Toei Animation y DanLion Animation Studio, porque los tráilers no acababan de convencer demasiado, pero por lo visto 'The First Slam Dunk' tiene un acabado impresionante y muy por encima de lo que se esperaba. Los fans ya la están proclamando como una de las mejores películas de deportes de la historia, y una que desde luego merece la pena ver en pantalla grande.

En cuanto a taquilla, 'The First Slam Dunk' está funcionando muy bien para Toei, que lleva un año estelar entre 'One Piece Film Red' y 'Dragon Ball Super: Super Hero'. De hecho ya ha superado a esta última en su primera semana y ha recaudado más de 1.296 millones de yenes durante sus dos primeros días, lo que equivaldría a unos 9 millones de euros.

En esos dos primeros días se vendieron 847 mil entradas, que casi dobla a las 498 mil entradas que vendió 'Dragon Ball Super: Super Hero' en el mismo periodo.

Por ahora no hay nada definitivo sobre el estreno internacional de 'The First Slam Dunk', pero viendo estas cifras tan buenas habrá que cruzar los dedos y ver si durante 2023 alguna distribuidora se anima a traérnosla a cines, o aunque sea directa a streaming.