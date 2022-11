'The First Slam Dunk' revela su primer tráiler: el épico anime de baloncesto regresa casi 30 años después para un nuevo partido

Por ahora solo habíamos visto algunas pequeñas muestras sobre la nueva película de 'Slam Dunk', uno de los mayores animes de deporte de la historia y que parece que quiere volver con fuerza.

'The First Slam Dunk' se estrena en Japón este mismo diciembre, así que con la fecha de estreno tan cerca ya se ha dejado ver un primer tráiler completo con su nuevo estilo de animación y también más detalles sobre qué esperar de la película.

El primer partido en CGI y con el creador original

El 3 de diciembre empieza el partido en Japón, aunque todavía estamos pendientes sobre su distribución internacional. 'The First Slam Dunk' durará dos horas y cuatro minutos, y viene animada desde Toei Animation y DanLion Animation Studio completamente con animación CGI.

Después de 'Dragon Ball Super: Super Hero' y su CGI que no terminó de gustar a todos los fans, la verdad es que es bastante normal que haya ciertas reservas hacia la película de 'Slam Dunk'. Por lo que podemos ver en el tráiler, parece que el estilo de 'The First Slam Dunk' apuesta más por un acabado muy realista y no sorprendería que se hubiera recurrido a rotoscopia para ciertos movimientos.

La parte mala es que parece que se ha sacrificado el dinamismo de los personajes, pero habrá que ver qué tal funciona a la larga. Por ahora, sabemos que el creador del manga Takehiko Inoue ha escrito y dirigido la película, así que en principio será muy fiel al espíritu de 'Slam Dunk', con Yasuyuki Ebara como diseñador de personajes y dirección de animación Daiki Nakazaka como director de CG.

El manga de 'Slam Dunk' se publicó entre 1990 y 1996 y se centra en el equipo de baloncesto del instituto Shōhoku, al que se une el delincuente juvenil Hanamichi Sakuragi para conquistar a la chica de la que está enamorado. 'The First Slam Dunk' marca la primera película de anime de la franquicia desde 1995.