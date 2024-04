¡Vuelve 'Gran Hermano'! Después de siete años, Telecinco abre el casting para una nueva edición de anónimos, y te decimos cómo apuntarte

Entonces no lo sabíamos, pero cuando el 23 de abril del 2000 diez personas entraron a vivir a una casa en Soto del Real para ser grabados continuamente por 29 cámaras, empezaba una nueva etapa de la historia de la televisión en este país. No importa lo que te guste o te deje de gustar: 'Gran Hermano' marcó un antes y un después convirtiendo en auténticas celebrities a perfectos desconocidos. Después llegó 'Gran Hermano VIP'. Y el resto es historia.

Vuelve la vida en directo

La estrategia de Telecinco de un tiempo a esta parte era clara: hacer programas con famosos de medio pelo participando, continuamente. En una granja, en una casa, en una isla. No importa, pero famosos que sustentasen su ecosistema. Sin embargo, con el éxito de 'La isla de las tentaciones' y el final de 'Sálvame' parece que Mediaset está dispuesta a volver a probar suerte con algo que abandonó en 2017: un 'Gran Hermano' de anónimos.

Así lo anunciaron ayer por la noche durante una pausa de 'Supervivientes': el casting ya está abierto para un programa que promete ser "el 'Gran Hermano' de siempre", con 300.000 euros esperando al ganador. Si quieres participar, te puedes apuntar aquí, pero prepárate para un casting online tortuoso en el que responder a preguntas como "¿Cómo definirías tu ambiente familiar?", "Cuéntanos algo sobre ti que tus amigos no sepan" o "¿Qué te hace ser una persona especial?", además de subir el vídeo correspondiente. Ya sabes: cuanto más raro, mejor.

Recordemos que Telecinco se vio obligada a quitar el clásico 'Gran Hermano' de programación tras los abusos sexuales de José María López a Carlota Prado, y tan solo tuvo un tímido retorno con la segunda edición de 'Secret Story', que apenas acumuló un 12,4% de share (en 2022 fue considerado un fracaso, en 2024 no tengo tan claro que fuera así).

Ahora, después de que la octava edición de 'GH VIP' promediara igualmente un 12,9% y 'GH Dúo' no llegase, de media, al millón de espectadores, Telecinco ha decidido volver a probar con anónimos antes de cargarse la marca durante un tiempo, que claramente no está funcionando. Claro, que fuera de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', no es que la cadena de Fuencarral esté acertando lo más mínimo en sus realities. Esa sí que es la dura realidad.

