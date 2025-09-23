Hace seis años que Emma Watson no aparece en una película. La actriz ha dejado claro que prefiere continuar así

Vaticinar las futuras carreras de los niños actores es toda una lotería, pero en el caso de Emma Watson, parecía relativamente seguro apostar por ella. La actriz dice sentir que "ganó la lotería" protagonizando una de las sagas de fantasía más populares de la historia, pero complementó esa filmografía con otros trabajos de envergadura, del éxito young adult 'Las ventajas de ser un marginado' a la prestigiosa 'Mujercitas' de Greta Gerwig.

Si bien no es la carrera más prolífica, la actriz británica ha mantenido hasta ahora cierto magnetismo, atrayendo a sus fans a todo lo que fuera que abordase. En estos momentos, hace exactamente seis años que eso no pasa, desde que fuera una de las cuatro hermanas protagonistas de 'Mujercitas'. En recientes declaraciones a Hollywood Authentic, Watson ha admitido sentirse en conflicto con si lo echa de menos.

"En cierto sentido gané la lotería con la actuación, y lo que me pasó a mí es muy inusual. Pero un componente mayor que el trabajo en sí mismo es la promoción y vender esa labor, esta obra de arte. El equilibrio de eso puede estar bastante desnivelado. Creo que seré honesta y directa, y diré: no echo de menos vender cosas. Me pareció que era muy desmoralizador. Pero sí que echo mucho de menos hacer uso de mis habilidades, y echo mucho de menos el arte. Es solo que me pareció que hacía muy poco de la parte que realmente me gustaba."

En la misma entrevista, Watson tampoco parece especialmente preocupada por remediarlo a corto plazo. Este año se la vio acudir a Cannes, pero fue más una forma de mantenerse en contacto con la comunidad del cine. La actriz afirma estar trabajando en algo que "no he hecho hasta ahora", pero evita detallar sobre ello y ni siquiera queda claro que sería un nuevo trabajo interpretativo.

No son pocos los actores que transicionan a trabajar detrás de las cámaras, pero aunque es algo que ella ha considerado, tampoco es una preocupación que tenga ahora mismo en su cabeza. Watson afirma que está en paz con la idea de no producir todo el rato, y que considera más importante ahora estar de vuelta en casa con su familia y amigos. "Creo que he trabajado tanto durante tanto tiempo que mi vida ha tocado fondo."

Si bien este es el hiato más largo que ha tenido hasta ahora, no es el primero. La actriz se ha tomado pequeños descansos a lo largo de la última década, complementando su trabajo interpretativo con su deseo de continuar los estudios y tener un rol más activista en la sociedad. Ya en 2023 confirmó en otra entrevista que se había tomado un descanso por sentirse "encarcelada" e infeliz en su carrera.

