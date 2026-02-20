Espías brasileños y meteoritos groenlandeses. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Cerramos una semana más del curso cinematográfico 2026 y, con ella, otra excusa perfecta para celebrar el fantástico estado de las salas de cine en nuestro país. Durante el pasado fin de semana, casi 874 000 espectadores dejaron 6,73 millones de euros en la taquilla, superando en casi medio millón de euros lo recaudado el mismo fin de semana del ejercicio anterior y blindando el box office patrio por encima de los seis millones —lo cual es algo magnífico, todo sea dicho—.

Como era de esperar, el largometraje más visto durante este periodo fue 'Cumbres borrascosas', cuya polarizada recepción no ha impedido que lo nuevo de Emerald Fennell cierre su lanzamiento con 1,81 millones de euros en el bolsillo, sacando un buen trecho a la cinta animada 'Como cabras', que rascó 0,97 millones de euros en un debut nada, pero que nada desdeñable.

El top 5 con lo más taquillero del finde lo cerraron 'Hamnet', 'Aída y vuelta' y 'La asistenta'. La película de Chloé Zhao continúa haciendo gala de una buena forma envidiable con 0,56 millones de euros en el bolsillo, mientras que la comedia meta de Paco León aguanta el tipo con medio millón de euros más recaudados. Por su parte, el thriller protagonizado por Sydney Sweeney continúa postulándose como uno de los fenómenos del año con 0,46 millones de euros cosechados.

Los estrenos del 20 de febrero de 2026

No obstante, tenemos que ser precavidos con esto de las celebraciones, ya que las novedades que llegan a las salas este viernes 20 de febrero, pese a interesantísimas y sobradamente mediáticas, no tienen demasiado potencial de taquillazo, con 'Greenland 2', la secuela del thriller catastrofista de Ric Roman Waugh protagonizado por Gerard Butler y Morena Baccarin como principal baza palomitera.

Por supuesto, con la temporada de premios en su recta final, no falta la ración de cine de Oscar que llega marcada por 'El agente secreto' de Kleber Mendoça Filo, el thriller ambientado en la dictadura militar brasileña que arrasó en el Festival de Cannes y puede hacer lo mismo en los Premios de la Academia, y por una 'Little Amelie' que lo tiene crudo para llevar a buen puerto su nominación al Oscar a la mejor película de animación, pero que es una auténtica delicia.

Los amantes de la comedia tienen una interesante ración doble compuesta por 'El fantasma de mi mujer', lo nuevo de María Ripoll con Javier Rey, María Hervás, Marco Cáceres y Loreto Mauleón, y por 'Sin conexión', una dramedia dirigida por Bradley Cooper en la que Will Arnett y Laura Dern nos regalan dos de las interpretaciones más celebradas del pasado 2025 —sí, nos llega un poquito tarde, pero menos es nada—.

Los estrenos del 20 de febrero los cierran el debut en la dirección en clave de terror del creador de contenido y crítico de cine Chris Struckmann, que aterriza en nuestro país bajo el título de 'La maldición de Shelby Oaks', y el drama con tintes de supervivencia 'Balandrau, viento salvaje', dirigido por Fernando Trullols y protagonizado por Álvaro Cervantes y Bruna Cusí.

