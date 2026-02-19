'The Pitt' se dejó fuera un detalle que podría haber cambiado por completo la relación entre dos personajes. Creo que fue la decisión más acertada

La segunda temporada de 'The Pitt' nos ha metido en un nuevo turno de Urgencias que empezó lentamente pero ya está golpeando sin piedad. El drama médico de HBO Max nos tiene enganchados semana a semana y nos va dando con cucharaditas más detalles sobre el equipo del hospital. Aunque claro, nos centramos principalmente en el turno de día, y conocer a la otra mitad del personal es un poco complicado.
El potencial está ahí
Uno de los personajes con más potencial de 'The Pitt' tiene que ser el doctor Jack Abbot, el homólogo del doctor Robby en el turno de noche. Y es que a pesar de lo poquito que le vimos en la anterior temporada se ha convertido rápidamente en un personaje favorito para los espectadores, y eso que se terminó eliminando algunas de sus escenas.
Según confirmó el actor Shawn Hatosy, quien interpreta a Abbot en la serie, había una escena que habría dado un nuevo trasfondo a su personaje y también habría cambiado por completo su dinámica con la doctora Samira Mohan.
"Hay una línea en el primer episodio que se cortó, en el que alguien hace un comentario diciendo que es lenta. Y yo digo "es la persona más inteligente que hay aquí", dijo Hatosy a Variety. "Y desde ahí, siento que definitivamente, al menos en mi opinión, las cosas estaban yendo en una dirección... Yo creo que a él le gusta, si soy honesto, por lo que he leído. Él admira su cerebro, hay algo ahí. Cuando trabajas tan de cerca con algo, puede evolucionar, creo que hay algún coqueteo. Pero no quiero sonar asqueroso cuando digo que él está en una posición de poder".
Hatosy es consciente de que es una dinámica complicada entre los dos personajes, no solo por la diferencia de edad con la doctora Mohan sino también porque ella es una residente en el hospital.
Así que sería un choque un poco peliagudo por muchas razones si los guionistas de la serie deciden recuperarlo en el futuro, con lo que quizás se volvería una trama demasiado telenovelesca que nos sacaría del frenesí del turno médico. Al fin y al cabo, y con un elenco que sigue creciendo cada temporada, centrar la relación de dos de sus médicos en un potencial romance cargado de problemas sería difícil de navegar en el tiempo tan limitado que tenemos.
Por ahora 'The Pitt' se ha alejado bastante de los líos románticos entre sus personajes (y para muy bien), dejando caer posibles relaciones o situándolas en un plano completamente secundario. Así que habrá que ver si en el futuro se decide explorar más el potencial entre Mohan y Abbot, o al menos nos muestran un poco más de este último.
