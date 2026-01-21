La temporada 2 de 'The Pitt' ha dicho adiós a uno de sus romances principales. Creo que esto beneficia al realismo que tanto define a la serie

La segunda temporada de 'The Pitt' ha llegado para volver a demostrar con una claridad abismal que no es un drama médico diseñado para enganchar con triángulos amorosos, romances eternos ni el melodrama sentimental que suelen explotar tantas otras series médicas.

El enfoque realista de la serie no solo se manifiesta en la forma en que retrata el sistema sanitario estadounidense y los procedimientos clínicos, sino también en cómo aborda -o mejor dicho, evita- profundizar demasiado en las relaciones personales de los personajes. Lo que ocurre fuera del hospital se queda fuera, salvo cuando impacta directamente en el trabajo.

El vacío tras la despedida

Entre turno y turno, 'The Pitt' ha permitido que se filtren algunas dinámicas íntimas que añaden textura al conjunto: desde la química entre la Dra. Trinity Santos (Isa Briones) y la Dra. Yolanda García (Alexandra Metz), que pasa de insinuación a conexión real entre la primera y segunda temporada, hasta la tensión silenciosa e innegable que existe entre el Dr. Robby (Noah Wyle) y la Dra. Heather Collins (Tracy Ifeachor). Y es precisamente esta última la que ha dejado una huella más profunda y cuya ausencia puede pesar más de lo esperado en los nuevos episodios.

En la primera temporada, 'The Pitt' colocó a Robby y Collins como exesposos cuya cordialidad escondía un afecto difícil de borrar. Su relación era adulta, contenida, sin explosiones dramáticas ni escándalos, y esa sobriedad era precisamente lo que la hacía interesante. Diez meses más tarde, ya en la nueva temporada, Robby apenas intenta ocultar su relación extracurricular con la enfermera Noelle Hastings (Meta Golding), para sorpresa -y cierta desaprobación- de figuras como la Dra. Cassie McKay (Fiona Dourif) y la enfermera Dana (Katherine LaNasa). Aunque son dos adultos que consienten, su romance subraya automáticamente que, sin Collins en escena, el personaje de Robby pierde un pilar emocional importante.

La propia estructura del hospital donde transcurre la serie hace que las despedidas y las rotaciones sean inevitables. Personajes muy queridos cambian de departamento o desaparecen, y eso contribuye a la veracidad que busca la serie. Collins era una residente sénior, y darle un año sabático o un nuevo destino profesional es algo coherente. Sin embargo, por muy lógico que resulte sobre el papel, su ausencia se nota.

Más allá de su historia personal, Collins aportaba una dimensión social muy potente como una médica negra defendiendo a pacientes negros frente a la negligencia racista del sistema sanitario. Además, su relación con Robby huía de clichés. Entendió cuándo marcharse, cuándo dejar de intentarlo, y cuándo decir no desde un lugar de respeto propio. Ese tipo de madurez no abunda en televisión, y se echaba de menos.

La última conversación verdadera entre ambos personajes dejaba claro que había chispa, ya fuera romántica o platónica. Pero ese hilo se corta de forma abrupta. Robby arranca la temporada conduciendo su moto sin casco, evitando compromisos con Noelle y esquivando sus propias heridas, algo que el espectador detecta rápido. No todas las relaciones necesitan compromiso, pero sí algún tipo de ancla, espejo o sostén emocional, y Collins cumplía ese rol sin infantilizarlo ni salvarlo. Con la salida aparente de Ifeachor -aunque en 'The Pitt' nunca hay que dar nada por sentado-, tiene sentido que Robby explore nuevos vínculos. Y también beneficia al ritmo de la serie.

