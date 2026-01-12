Noah Wyle perdió en los Globos de Oro tres veces seguidas por 'Urgencias'. 30 años después, se ha cobrado su venganza

Cuando tenía 22 años, Noah Wyle hizo el piloto de una serie llamada 'Urgencias'. No quería hacerla, pero su agente acabó convenciéndole. Sin embargo, el actor, convencido de que no llegaría a nada, también aprovechó para hacer el casting de Ross Geller en 'Friends', donde gustó tanto que incluso estuvo a punto de hacer una prueba para la cadena. Todos sabemos cómo acabó aquello, pero imaginad por un momento el universo alternativo que nos perdimos: ¡Quizá ahora no habríamos tenido 'The Pitt'! Por suerte, todas las piezas cayeron en el sitio correcto.

Se ha montado un buen pitt-ote

Durante sus once años en 'Urgencias' (y sus apariciones especiales en las temporadas 12 y 15), Noah Wyle se convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión estadounidense y amasó una pequeña gran fortuna, pero hubo algo que se le escapó: el Globo de Oro. Fue nominado a mejor actor de reparto tres años seguidos, entre 1997 y 1999, pero no pudo evitar caer contra Héctor Elizondo ('Chicago Hope'), Gordon Clapp ('NYPD Blue') y Michael Badalucco ('El abogado').

Sin embargo, en 2026 por fin se ha cobrado su merecida venganza. Si el año pasado triunfó en los Emmy por 'The Pitt' (tras haber estado nominado en cinco ocasiones), este año ha sido el turno de su previsible pero justo triunfo en los Globos de Oro. El triunfo no ha venido solo, además: la magnífica producción médica se ha llevado también el galardón a mejor serie dramática, demostrando que su renovación automática por una temporada 3 no ha sido casualidad ni un golpe de suerte.

En su discurso, que se ha hecho esperar casi 30 años, Wyle ha afirmado "Qué momento tan humilde es este. Estoy increíblemente agradecido y no sé cómo expresar toda mi gratitud por estos 54 años en 60 segundos. Estoy en deuda con tanta gente. Me han inspirado tantas personas, y tengo el gran honor de estar nominado junto a muchas de ellas esta noche". Y, según parece, este es solo el inicio de la segunda parte de una carrera que va a convertir a Wyle en el nuevo niño mimado de las temporadas de premios. Se lo ha ganado con creces.

