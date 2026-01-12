Los Globos de Oro corrigen un error histórico con Rhea Seehorn. La actriz había sido flagrantemente ignorada por 'Better Call Saul'

No fue desde luego una sorpresa, ya que estaba bastante cantado que recibiría el premio a mejor actriz de drama en los Globos de Oro. Otra cosa es que aún siendo obvio no sepa a gloria y a una corrección a un error histórico que tienen los grandes galardones televisivos con Rhea Seehorn.

Y es que, increíblemente, la protagonista de 'Pluribus' jamás había sido nominada a un Globo de Oro... ni siquiera por su magnífico papel en 'Better Call Saul'. De hecho, la serie anterior de Vince Gilligan solo fue reconocida por la organización de los premios con un total de seis nominaciones, cinco de ellas para Bob Odenkirk y solo en una ocasión fue nominada a mejor serie dramática.

Better Call Carol

Seis nominaciones (huelga decir que ninguna fue fructífera) en las que ni se olía a Seehorn. Si nos vamos a los premios de la Academia, ahí sí que Seehorn tuvo dos nominaciones a mejor actriz secundaria por 'Better Call Saul', ninguna de las cuales se transformó en estatuilla, manteniendo en cero el número de Emmys que la serie recibió durante su emisión. Todo un récord triste.

Así que la victoria anoche de Rhea Seehorn como mejor actriz de serie dramática sabe a una recompensa largamente debida. Algo que reflejó levemente en su discurso de aceptación del Globo, hablando de que era un «momento pellízcame», antes de agradecerle a Vince Gilligan su fe en ella:

«Gracias por escribirme el papel de mi vida. Y aún más que eso, gracias por creer en mí más allá de lo imaginable. Haces que quiera ser mejor cada día. Te lo agradezco, de verdad.»

Y es que, en 'Pluribus' es difícil ignorar el hecho de que toda la serie está construida en torno a la Carol Sturka de Rhea Seehorn. Pero lo que demuestra en la serie de Apple TV, su gran maestría interpretativa, ya se veía desde prácticamente su primera aparición en 'Better Call Saul'. Cierto es que ahí el rey era Odenkirk, pero era difícil ignorar a nuestra Kim.

