'Better Call Saul' se lleva el ninguneo definitivo en los Emmy 2023 tras seis temporadas: 53 nominaciones y cero patatero en cuanto a victorias

Este año se ha la 75ª edición de los premios Emmy, en la que 'The Bear se ha llevado todo lo que podía llevarse y brilló 'Succession'. Pero esta edición ha dejado un regustazo muy amargo para 'Better Call Saul', que participaba con la segunda mitad de su última temporada y se ha despedido cerrando con un vacío histórico.

Ni pa ti ni pa mi

Con seis temporadas a sus espaldas, la serie protagonizada por Bob Odenkirk ha ido acumulando hasta 53 nominaciones a los Emmy a lo largo de los años. Y de estas 53 nominaciones se ha llevado un total de cero patatero.

La precuela de 'Breaking Bad' este año estaba nominada en siete categorías, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor para Bob Odenkirk, mejor actriz de reparto para Rhea Seehorn y dos nominaciones en guión. En su lugar, 'Succession' se arrasó como la mejor serie dramática, con el mejor guión, y el Emmy a actor principal para Kieran Culkin, mientras que Jennifer Coolidge se impuso a Seehorn como actriz de reparto.

El ninguneo a Seehorn por su papel de Kim Wexler a lo largo de tantas ediciones ha sido especialmente sonado en redes, a pesar de que está considerado uno de los mejores personajes femeninos en televisión de los últimos años. Y lógicamente no ha sentado bien entre los fans junto al vacío que se ha llevado la serie en todas las ediciones, ya que ni siquiera ha logrado triunfar en las categorías más técnicas.

'Better Call Saul' también se ha cerrado como una de las mejores series recientes que no tiene nada que envidiar a su antecesora. Aunque 'Breaking Bad' sí que tuvo mejor suerte en las entregas de premios, ya que no llegó a arrasar nunca en los Emmy pero consiguió llevarse a casa 16 victorias de 58 nominaciones.

En cualquier caso, Vince Gilligan ya prepara una serie nueva con Rhea Seehorn, y a ver si con su nuevo proyecto se llevan un poco de más amor por parte de los Emmy.

