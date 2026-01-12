Los Globos de Oro dejan una gala sin sorpresas, confirmando los fenómenos incontestables del año y que siguen teniéndole miedo al éxito

La gala de los Globos de Oro ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo la gran antesala de los Oscar: un termómetro incierto, a veces caótico, y al que siempre asistimos con cierta expectación. Incluso aunque no traiga sorpresas bajo el brazo. Este año, la ceremonia comenzó de una forma previsible, con la primera victoria de 'Una batalla tras otra' y marcando el tono de una noche donde los grandes pesos pesados han marcado su territorio desde el principio y hasta el final.

Entre premios, discursos icónicos, momentos inesperados y otros que han dado también bastante vergüenza ajena, la gala nos ha dejado una radiografía perfecta de lo que es la industria: desde el star-system televisivo que arrastra a millones de espectadores, hasta los éxitos de taquilla que buscan legitimidad crítica, pasando por series y películas que acaparan la conversación incluso aunque todavía no se puedan ver en España. Y también hubo espacio para reivindicaciones, viejas glorias y algún que otro agradecimiento.

Se encendió la mecha

Una de las primeras grandes alegrías de la gala fue ver cómo recibía el premio Stellan Skarsgård, porque, aunque quizá no sea quien más esperásemos para recibirlo, nunca está de más reconocer a esta leyenda, que aprovechó para animar al público a ir al cine, un medio "en peligro de extinción". Según él -y no le falta razón- "El cine y las películas, en el cine". Aunque, eso sí, quedó un poco raro verle marchar del escenario con esa música de fondo. Porque creo que ha sido de las decisiones creativas más cuestionables de la gala.

Después le llegó el turno a Noah Wyle, que no sorprendió al llevarse el galardón en su categoría a la Mejor interpretación en una serie dramática, pero de quien nos alegramos igual. Le dedicó su premio "a todos los sanitarios del mundo", dándole el relevo a la inigualable Jean Smart. La actriz, acostumbrada al éxito de 'Hacks', antes del estreno de la que será la última temporada de la serie, arrancando carcajadas al decir: "Soy una zorra avariciosa, qué voy a decir" antes de rematar con un "hagamos lo correcto" que quiero interpretar como una referencia a la compleja situación política y social que atraviesa Estados Unidos.

También hubo momentos curiosos, como el de Owen Cooper, que contó entre risas que se apuntó a clases de interpretación, o el retorno triunfal de Seth Rogen, que no solo volvió a ganar, sino que también nos dejó una de las mejores frases meta de la noche: "La única manera de conseguirlo [el premio] ha sido hacer una serie sobre esto, donde yo recogía este premio". También hizo referencia a los productores, a los que no suele agradecerles nada en los premios.

Por otro lado, creo que una de las imágenes que me llevo de la gala es la de Amy Poehler cuando ganó en la recién inaugurada categoría de Mejor Podcast, y recibió el galardón de manos de Snoop Dogg. Sin duda serán carne de meme para los próximos días.

Inspiración, animación y poco rigor

Uno de los premios especialmente celebrados de la madrugada fue el que se llevó el equipo formado por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun por la canción 'Golden' de la película 'Las guerreras k-pop'. Dedicaron su discurso "a todos los que les han cerrado alguna puerta, porque un rechazo es solo un cambio de ritmo, nunca es tarde para brillar".

Sin embargo, la alegría disminuyó cuando supimos que el premio a Mejor Banda Sonora se lo dieron durante los anuncios a Ludwig Göransson por 'Los pecadores', un detalle algo feo, especialmente porque, como bien se comentó en la retransmisión de Movistar Plus+, es "uno de los pilares más importantes de cualquier obra" audiovisual.

También hubo tiempo para el momento más incómodo de la noche, cuando la presentadora cantó una versión de 'Golden'. No entendí ni la gracia ni el sentido de incluir esto con calzador aquí y fue una suerte que la interrumpieran.

Esto fue justo antes de la avalancha de premios para Paul Thomas Anderson, que ganó el de Mejor Guion y dejó una frase para guardar: "Los guionistas somos las urracas que robamos todo lo que podemos", confesando que ha robado algunas de sus mejores ideas de otros sitios.

Después salieron Pamela Anderson y Miley Cyrus, uno de los momentazos de la noche junto al que protagonizaron los protagonistas de 'Más que rivales' Hudson Williams y Connor Storrie, y llegó la victoria de Rose Byrne, que ganó a Mejor Actriz en una Comedia antes de Timothée Chalamet, también ganador para sorpresa de nadie por 'Marty Supreme'. Como para no llevarse el premio, después del esfuerzo que ha hecho quedándose casi ciego en el proceso de rodaje. Competía contra Leonardo DiCaprio, uno de los grandes favoritos de la noche, pero parece que ya acaricia el Oscar.

Política de alfombra roja (y pacotilla)

En televisión, Stephen Graham ganó como Mejor Actor de una miniserie, totalmente merecido porque todo lo hace bien. Y Michelle Williams ganó por 'Dying for Sex', aunque no estaba para recogerlo. También 'Los pecadores' se llevó el premio a Mejor Logro en Taquilla, sorprendiendo con un hombre blanco liderando el discurso de agradecimiento antes de que el resto del equipo pudiera participar.

A continuación, volvió a consagrarse como el cineasta de 2025 Paul Thomas Anderson con 'Una batalla tras otra' y aprovechó para reconocer el trabajo del asistente de dirección, que es mucho más importante de lo que se suele reconocer.

Aunque diría que una de las cosas más emocionantes de la gala ha sido ver las caras de emoción de los que están detrás de 'Las guerreras k-pop', que aunque no nos sorprendió al llevarse el galardón a la Mejor Película de Animación, sí que tuvo mucho que decir. Qué gustazo cuando se reconoce la animación artesanal y original, en una historia tan inspiradora protagonizada por mujeres. Especialmente en un contexto tan crítico donde la inteligencia artificial supone una amenaza tan seria.

Por otro lado, cabe mencionar que Warner ha sido una de las grandes triunfadoras, en un momento especialmente delicado para la compañía.

Y aunque 'Sirat' se haya ido de vacío, o aunque hubiera estado bien un premio para Valor Sentimental o La voz de Hind', no dejan de ser de los premios más conservadores de Hollywood, por lo que no era de extrañar que acabasen eligiendo la opción más cómoda.

También ganaron Erin Doherty, Ricky Gervais -con un comentario bastante desafortunado hacia la comunidad trans- y Rhea Seehorn - que para mí compensó lo anterior por ser un galardón para un personaje abiertamente homosexual.

Y cerraron la ronda de premios televisivos previsiblemente 'The Pitt' como Mejor serie dramática, 'Adolescencia' como Mejor miniserie y 'The Studio', como Mejor serie de comedia. Jessie Buckley y Wagner Moura también triunfaron con 'Hamnet' y 'El agente secreto', aunque lo que de verdad volvió a captar mi interés fue el momentazo en el que el auditorio se puso en pie para aplaudir a Julia Roberts.

Al final, 'Una batalla tras otra' arrasó con 4 premios, y la noche terminó con Hamnet ganando el premio a Mejor Película, la única sorpresa relativa, aunque quizá hubiera sido más acertado que Steven Spielberg cediera el protagonismo a quien realmente lo tenía: Chloé Zhao.

Aún así, y pese al letargo y lo previsible, los Globos de Oro siguen siendo una antesala estupenda para intentar afinar nuestras apuestas de cara a los próximos premios Oscar.

