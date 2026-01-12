Snoop Dogg ha sido censurado en los Globos de Oro, pero por suerte sabemos qué es lo que dijo en el escenario. Eso sí, a nadie le sorprenderá

Medio mundo aprendió lo que era el retraso en la retransmisión de algunos directos cuando muchos no se enteraron de que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Óscar en 2022. No es algo nuevo: desde que Janet Jackson enseñara, sin querer, un pezón durante la celebración de la Superbowl en 2004, las cadenas han tenido muchísimo cuidado para evitar problemas con el contenido que emiten en vivo y en directo. El último damnificado ha sido, por supuesto, Snoop Dogg. Qué sorpresa, ¿eh? ¡Qué habrá dicho!

Estoy [biiiiip]

A mediados de la gala de los Globos de Oro de esta noche, Snoop Dogg ha aparecido en el escenario para presentar el premio al mejor podcast (que se daba por primera vez y ha ganado 'Good Hang with Amy Poehler'), no sin antes recibir una buena dosis de censura. Todo ha empezado bien, con el rapero afirmando "Necesito que os soltéis un poco. Estos son los doble-G, los doble-G, los Golden Globes, y estáis con el D-O-doble-G. ¡Así que aseguraos de disfrutar, no seais unos estirados! ¡Moveos un poco!".

El problema es que, tras hacer una broma sobre que los podcásters le han quitado el sitio que tenía antes (ser lo que se escuchaba en los coches), el rapero ha afirmado, tal y como cuenta Entertainment Weekly, "Ahora mismo estoy colocado como un hijo de puta. ¡Me habéis tenido aquí demasiado tiempo!". Desde casa no se ha llegado a ver por la mano experta que lo ha quitado a tiempo, pero en algunas retransmisiones internacionales se ha colado y el momentazo está intacto, afortunadamente.

No creo que nadie se lleve las manos a la cabeza a estas alturas por Snoop Dogg haciendo un chiste sobre estar drogado (al fin y al cabo, ha sido marca de la casa durante años e incluso tiene su propia marca de cannabis), pero en CBS han tenido mucho cuidado con cualquier chiste o comentario inapropiado. Tanto, que también han censurado un par de "fucks" en los discursos de agradecimiento de Teyana Taylor y Erin Doherty. Las cosas del (in)controlable directo.

