El momento más desagradable de la historia de los Óscar: Will Smith agrede a Chris Rock en el escenario tras una broma sobre su mujer

Chris Rock y Will Smith han protagonizado un penoso altercado durante la retransmisión de los Óscar 2022. Rock apareció en el escenario para presentar el Oscar al mejor largometraje documental e hizo una desafortunada broma acerca de que Jada Pinkett Smith estaría en 'La teniente O'Neil' por su cabeza rapada. Smith subió al escenario y abofeteó a Rock.

Aunque al principio parecía una broma, Smith volvió a su asiento y le gritó a Rock: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", visiblemente enfadado y fuera de sí. Muchos de los asistentes parecían atónitos por el altercado, sin saber si era una broma. Diddy fue el siguiente presentador durante la ceremonia, donde apareció para presentar la celebración del 50 aniversario de 'El Padrino'. Diddy abordó la situación diciendo: “Will y Chris, vamos a resolver eso como familia. En este momento estamos avanzando con amor".

El vídeo con sonido del incidente es particularmente desagradable, ya que en la emisión americana de la ABC cortaron el sonido en el momento del bofetón. La publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan, se acercó a él en la pausa comercial para tener una conversación. También durante la pausa de publicidad, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, quienes le indican que lo ignore. Will parece secarse las lágrimas de los ojos cuando vuelve a sentarse con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2