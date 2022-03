«Me pasé de la raya y me equivoqué»: Will Smith pide disculpas a Chris Rock por su agresión en los Premios Óscar

Puede que no nos hayamos enterado (por ser un visto y no visto) quién ha ganado el Óscar a mejor diseño de producción pero la conversación de la noche de los premios ha girado en torno al desagradable incidente entre Will Smith y Chris Rock, con el primero agrediendo al segundo después de un (desafortunado) chiste a costa de su mujer.

Horas después de un discurso de aceptación (por ganar el premio a Mejor actor por 'El método Williams') en el que pedía perdón pero evitaba mentar al agredido, Will Smith ha dado el paso de pedir perdón públicamente a Chris Rock.

Lo ha hecho a través de un post en Instagram, en el que ha reconocido que estuvo completamente fuera de lugar, al haberse dejado llevar por sus emociones:

«La violencia, en todas sus formas, es ponzoñosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte de mi trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad.

También quisiera disculparme con la Academia, los productores del programa, los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Quisiera disculparme con la familia Williams y mi familia de 'El método Williams'. Lamento profundamente que mi comportamiento ha empañado lo que por otro lado ha sido un viaje precioso para todos nosotros.

Soy una obra en construcción.

Sinceramente,

Will»

Jada Pinkett-Smith habla sobre su alopecia

La broma, como sabemos, giraba en torno a la calvicie de Jada Pinkett-Smith, quien sufre de alopecia. Una condición de la que ella misma ha hablado en redes sociales, destacando la relación con su pelo como actriz en Hollywood y destacando que luchó mucho por mostrar su cabello de modo natural.

«Ser una mujer negra y lidiar con el pelo en Hollywood, especialmente en la era en la que llegué, tener su pelo tan europeo como sea posible era siempre LA norma. Eso fue un reto porque me gusta mi pelo salvaje y rizado, pero nadie quería eso. Así que siempre tenía que hacer mi cabello en maneras que no se sentían natural para mí por intentar seguir el juego. Si me lo cubro, todo el mundo está en plan queremos tu pelo liso y fluido. Es como vale, guay, pero eso no es realmente lo que le gusta hacer a mi pelo. Tuve que aprender a tener la valentía para decir que no voy a hacerlo, por eso siento hoy la libertad. Me importan tres pepinos lo que la gente sienta sobre mi cabeza calva. Porque, ¿sabéis qué?, me encanta.»

Unas disculpas que llegan en un momento oportuno, con el debate sobre qué ha fallado para que se haya llegado a permitir el incidente e incluso si se le podría retirar el Óscar a Will Smith.