¿Puede Will Smith perder su Óscar a mejor actor por agredir a Chris Rock? Esto dice el código de conducta de la Academia

Puede que 'CODA: Los sonidos del silencio' se llevase a casa el Óscar a la mejor película, pero de lo que todo el mundo está hablando es de la agresión de Will Smith a Chris Rock. Además, el protagonista de 'El método Williams' se llevó poco después la estatuilla al mejor actor del año, quedando la duda de si podría perderlo tras el triste suceso que protagonizó minutos antes.

La propia Academia se apresuró a lanzar un comunicado aclarando que no aprueba la violencia de ninguna forma. Una respuesta tibia que no zanjaba la duda al respecto. Para entender mejor qué podría hacer la Academia ante lo sucedido tenemos que remontarnos al código de conducta hecho actualizó en 2017.

Los miembros deben comportarse éticamente

Entonces se destacó que "en la Academia no hay lugar para las personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola las normas reconocidas de decencia. La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad. El Consejo de Administración considera que estas normas son esenciales para la misión de la Academia y reflejan nuestros valores".

Además, la Academia estipulaba entonces que "los miembros también deben comportarse éticamente defendiendo los valores de la Academia de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad". Parece claro que Smith ha roto ese código de conducta agrediendo a Rock, pero permanece la duda sobre cómo actuará la Academia tras lo sucedido, quien se reserva la opción de expulsar o suspender a la persona que transgreda estas normas.

Y es que estamos ante un caso único hasta ahora, porque la Academia sí que ha despojado de nominaciones en casos puntuales -a Greg P. Russell, mezclador de sonido de '13 Hours: Los secretos de Benghazi' o a Bruce Broughton, compositor de la canción 'Alone Yet Not Alone', por comunicarse con los votantes para potenciar sus opciones al premio-, pero no premios ya ganados.

Del bofetón de Will Smith a Chris Rock al discurso del actor tras ganar el Oscar a mejor intérprete, ¿Qué ha pasado? En el vídeo te contamos todo.

¿Por qué todo el mundo habla de Will Smith? pic.twitter.com/KuHzGG919w — Espinof (@espinof_com) March 28, 2022

Lo que sí parece probable es una posible expulsión de Smith de la Academia tras estos sucesos -recordemos que pidió perdón a la Academia en su discurso pero no a Rock-, pues motivos de sobra tienen para ello -aunque podrían limitarse a suspenderle temporalmente-, pero lo de quitarle el Óscar es una incógnita. De lo que sí va a librarse el protagonista de 'Hancock' es de cargos legales, ya que Rock no quiso denunciarlo ante la Policía de Los Angeles, aunque todavía podría hacerlo más adelante si cambia de idea.