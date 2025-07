El guardaespaldas de Hitler seguía vivo cuando se estrenó 'El hundimiento' y dictó sentencia: "Está todo americanizado"

Muchas películas han abordado la figura de Adolph Hitler a lo largo de los años, pero 'El hundimiento' ocupa un lugar especial de muchos cinéfilos por la inolvidable interpretación de Bruno Ganz. Su versión del dictador nazi quedó grabada en la memoria de multitud de espectadores, pero hay uno que no quedó muy entusiasmado con la película: Rochus Misch, guardaespaldas de Hitler cuando sucedieron los hechos.

"Las cosas no fueron así"

La cuestión es que Misch siguió vivo hasta el 5 de septiembre de 2013, por lo que tuvo ocasión de ver 'El hundimiento', calificando la película como una "opereta dramática. Está todo americanizado". Además destacó que "todos esos gritos y alaridos; las cosas no fueron así allí abajo en el búnker. La realidad es que era un búnker de la muerte. Todo el mundo susurraba allí abajo. Nunca hubo una escena loca de gritos".

Heinrich Schmieder como Rochus Misch en 'El hundimiento'

Eso sí, Misch reconocía que no hay ninguna mentira en la película dirigida por Oliver Hirschbiegel, simplemente "todo estaba exagerado". Además, aclaró lo siguiente sobre si Hitler realmente nunca gritaba: "Al menos cuando los generales estaban allí, discutiendo cosas militares, estaban muy callados", aunque también reconoce que "es una película, con todas las libertades de una película. No es un documental".

De hecho, Misch aparece en 'El hundimiento', donde es interpretado por Heinrich Schmieder, y al final de la película se le seriamente considerando la opción de suicidarse. Él asegura que la realidad fue bastante diferente a lo que se vio en pantalla:

Era diferente que en la película. Al final, me pregunté: ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago ahora que todo el mundo ha muerto o se ha ido? Sin embargo, yo seguía allí, uno de los únicos que quedaban en el búnker, para asegurarme de que todo seguía funcionando en la sala de teléfonos.

Eso sí, él mismo reconocía que "siempre había creído - bueno sí, si todo ha terminado, entonces tengo que pegarme un tiro también. Y el ambiente ... al final, después de la muerte de Hitler, era tan malo. Recibí una llamada del General Busse del 9º Ejército y quería hablar con el General Krebs. Así que llamé a Krebs y no contestó. Así que fui a su habitación y pensé que estaba durmiendo y traté de despertarlo, y se cayó. Entonces me di cuenta de que estaba muerto. ¡Qué susto me llevé! Y sentado a su lado estaba Burgdorf. Ambos se habían quitado la vida. Justo antes del final. Eran los últimos militares, los últimos responsables militares allí".

Misch concedió la entrevista en 2006 e incluso entonces se negó a decir nada malo de Hitler: "Conmigo siempre fue una persona normal. Vivimos juntos durante cinco años y lo único que conocí fue un jefe tremendamente bueno". Claro está, todo el genocidio que estaba llevando a cabo a él no le afectó en lo más mínimo, e incluso tanto tiempo después optó por hacerse un 'La zona de interés'...

