El momento más desagradable de la historia de los Óscar: Will Smith agrede a Chris Rock en el escenario tras una broma sobre su mujer

Chris Rock y Will Smith han protagonizado un penoso altercado durante la retransmisión de los Óscar 2022. Rock apareció en el escenario para presentar el Oscar al mejor largometraje documental e hizo una desafortunada broma acerca de que Jada Pinkett Smith estaría en 'La teniente O'Neil' por su cabeza rapada. Smith subió al escenario y abofeteó a Rock.

Una controversia penosa

Aunque al principio parecía una broma, Smith volvió a su asiento y le gritó a Rock: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", visiblemente enfadado y fuera de sí. Muchos de los asistentes parecían atónitos por el altercado, sin saber si era una broma. Diddy fue el siguiente presentador durante la ceremonia, donde apareció para presentar la celebración del 50 aniversario de 'El Padrino'. Diddy abordó la situación diciendo: “Will y Chris, vamos a resolver eso como familia. En este momento estamos avanzando con amor".

▶️ "Esta fue una gran noche en la historia de la televisión"



Así fue el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock por hacer un chiste sobre Jada, su esposa, en los #Oscars

El vídeo con sonido del incidente es particularmente desagradable, ya que en la emisión americana de la ABC cortaron el sonido en el momento del bofetón. La publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan, se acercó a él en la pausa comercial para tener una conversación. También durante la pausa de publicidad, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, quienes le indican que lo ignore. Will parece secarse las lágrimas de los ojos cuando vuelve a sentarse con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will's rep by his side.

Pinkett Smith anunció el año pasado que se tuvo que afeitar la cabeza después de luchar contra la alopecia. La actriz dijo en una publicación de Instagram:

“Ahora, en este punto, solo puedo reírme… todos saben que he estado luchando contra la alopecia. De repente, un día... simplemente apareció así. Ahora, esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí. Entonces, pensé en compartirlo para que no hagan preguntas... Mamá tendrá que llevárselo al cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos… ¡y punto!”.

Pero el momento más incómodo de la noche quizá tuvo lugar más tarde, cuando el intérprete iba a recoger el premio al Mejor Actor por interpretar a Richard Williams, padre de Venus y Serena, en 'El método Williams' (King Richard). Él estaba allí para eso y toda la ceremonia se descarriló por completo por lo que sucedió de antemano, con lo que cuando fue a recoger la estatuilla con lágrimas en los ojos, pero no de emoción, tras recibir una ovación, utilizando su discurso para disculparse visiblemente afectado, en un ambiente incómodo y extraño pudo salir a medias del incidente.

"Richard Williams was a fierce defender of his family" - Will Smith's tearful acceptance speech at the #Oscars

El incidente ha creado estupefacción en redes, y muchos han aventurado a opinar que Smith debería haber sido expulsado de la gala, incluso que deben quitarle el Óscar. El discurso de aceptación completo del actor estuvo lleno de alusiones a lo que acababa de suceder y disculpas para la Academia y nominados, pero no llegó a mencionar el agredido, Chris Rock. Puedes leerlo a continuación:

"Richard Williams fue un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me está llamando a hacer y ser en este mundo. Al hacer esta película, tuve que proteger a Aunjanue Ellis, que es una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido. Tengo que proteger a Sinai y Demi, las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Estoy siendo llamado en mi vida a amar a la gente. Y proteger a la gente y ser un río para mi pueblo. Lo sé, para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable de ti de forma demencial. En este negocio tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto y tienes que sonreír y fingir que eso está bien. Denzel me dijo hace unos minutos: 'En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti'. Quiero ser un recipiente para el amor. Quiero decir, gracias a Venus y Serena ya toda la familia Williams por confiarme su historia. Quiero ser un embajador de ese tipo de amor y cuidado. Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí, se trata de poder brillar mucho en todas las personas... y todo el elenco y el equipo de 'King Richard' y Venus y Serena y toda la familia Williams. El arte imita la vida. ¡Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams! Pero, el amor te hará hacer locuras". ¡Espero que la Academia me invite de vuelta!"

Este es el momento en el que Rock hace la broma sobre 'La teniente O'Neil 2', se puede ver a Smith riendo mientras Pinkett está incómoda con la broma.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife's name out of your f--king mouth." #Oscars

Parece que la historia entre Chris Rock y Will Smith viene de lejos, concretamente en los Óscar de 2016, cuando Rock hizo algunas bromas con Jada porque estaba boicoteando los Oscar en nombre de Will, que fue uno de los principales valedores del hagstag #Oscarsowhite, una protesta que cambió la historia de las ceremonias.

"Jada dice que no viene. ¿Esta en alguna serie de televisión? ¿Va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No estaba invitado Esa no es una invitación que rechazaría, pero lo entiendo, no estoy odiando".

Let's not forget when Chris Rock joke about Jada from the 2016 Oscars.

Probablemente Will Smith y Jada tuvieran en cuenta este momento y Rock fue demasiado lejos para ellos. Veremos las consecuencias de este incidente en las próximas horas.

