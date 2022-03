Premios Óscar 2022: todas las películas nominadas que puedes ver en Netflix, Disney+, Amazon, HBO Max y otras plataformas de streaming

La Academia de Hollywood ya ha dado a conocer las nominaciones para los Óscar de 2022, entre las cuales hay varias sorpresas y unas cuantas decepciones así como datos curiosos y algunos récords. Muchos son los que querrán llegar a la gala que se celebra el próximo 27 de marzo con todas las aspirantes ya vistas. Para algunas no queda otra que ir al cine, pero bastantes pueden verse ya en streaming.

A continuación encontraréis un repaso detallado a todas las películas, cortometrajes y documentales nominados que ya podéis ver en streaming o que estarán disponibles muy pronto, especificando en ese caso a partir de qué día podréis. Además, también he incluido un título que por ahora solamente está disponible para comprar en diferentes plataformas.

'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

Dirección: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Geneviève Lemon, Peter Carroll, Adam Beach, Karl Willetts, Yvette Parsons, Tatum Warren-Ngata

El último trabajo tras las cámaras de Jane Campion lidera la lista de más nominadas con 12 candidaturas. Este poderoso western ha gustado mucho y ha dado mucho de lo que hablar, sobre todo su desenlace.

Crítica de 'El poder del perro'

Disponible en Netflix

'Dune'

Dirección: Denis Villeneuve. Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Chang Chen, Stephen Henderson, Dave Bautista

La cinta más taquillera de entre aquellas aspirantes al premio de mejor película. Eso sí, Denis Villeneuve se ha quedado fuera en su faceta como director, lo cual no ha impedido que esta épica adaptación de la obra de Frank Herbert haya sumado 10 nominaciones.

Crítica de 'Dune'

Disponible en HBO Max

'West Side Story'

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll, Brian d'Arcy James, Maddie Ziegler, Ana Isabelle, Reginald L. Barnes, Jamila Velazquez

La nueva adaptación del aclamado popular a cargo de Steven Spielberg parecía destinada a arrasar en los Óscar. Su discreto funcionamiento en taquilla ha hecho que pierda algo de fuelle, pero aún así le ha dado para conseguir 7 nominaciones.

Crítica de 'West Side Story'

Disponible en Disney+

'El método Williams' ('King Richard')

Dirección: Reinado Marcus Green. Reparto: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate, Dylan McDermott, Katrina Begin, Andy Hoff, Jimmy Walker Jr.

Biopic del padre de las famosas tenistas Venus y Serena Williams protagonizado por Will Smith que explora su llamativa táctica para llevarlas a la gloria. Es candidata en un total de 6 categorías,

Crítica de 'El método Williams'

Disponible en HBO Max

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley')

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Richard Jenkins, Mark Povinelli, Ron Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Mary Steenburgen, Tim Blake Nelson

Guillermo del Toro ya logró el Óscar con 'La forma del agua' y es cierto que con su nuevo trabajo se ha quedado fuera de la categoría de dirección, pero esta segunda adaptación de la novela de William Lindsay Gresham se ha hecho con 4 candidaturas.

Crítica de 'El callejón de las almas perdidas'

Disponible en Disney+

'No mires arriba' ('Don't Look Up')

Dirección: Adam McKay. Reparto: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Tomer Sisley

Una de las películas más populares del año pasado y con un repartazo impresionante. Quizá se esperaba que consiguiera más que 4 nominaciones, pero al menos sí se ha reconocido el fenómeno que fue a finales de diciembre.

Crítica de 'No mires arriba'

Disponible en Netflix

'Being the Ricardos'

Dirección: Aaron Sorkin. Reparto: Nicole Kidman, Javier Bardem, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Clark Gregg, Robert Pine, Linda Lavin, Christopher Denham, Jake Lacy, Nelson Franklin, John Rubinstein

El llamativo biopic de Lucille Ball dirigido por Aaron Sorkin no fue la gran película que se esperaba, pero sí encontramos en ellas varios aspectos destacables que le han servido para hacerse con 3 nominaciones.

Crítica de 'Being the Ricardos'

Disponible en Amazon Prime Video

'Encanto'

Dirección: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith. Reparto (vocal): Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero y Wilmer Valderrama

El último clásico animado de Disney no se convirtió en un bombazo mundial hasta su llegada en streaming, algo que ha sido clave para que haya acabado sumando 3 nominaciones.

Crítica de 'Encanto'

Disponible en Disney+

'La tragedia de Macbeth' ('The Tragedy of Macbeth')

Dirección: Joel Coen. Reparto: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Corey Hawkins, Bertie Carvel, Brendan Gleeson, Miles Anderson, Kathryn Hunter, Harry Melling, Matt Helm, Moses Ingram, Ralph Ineson, Stephen Root

Esta adaptación del clásico de William Shakespeare puede verse como un capricho de Joel Coen, pero que eso no impida valorar sus virtudes. En la Academia de Hollywood lo han hecho con 3 nominaciones.

Crítica de 'La tragedia de Macbeth'

Disponible en Apple TV+

'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die')

Dirección: Cary Joji Fukunaga. Reparto: Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen

La esperada despedida de Daniel Craig como James Bond fue una de las películas más taquilleras del año pasado y su impacto ha sido suficiente para ser reconocida con 3 nominaciones.

Crítica de 'Sin tiempo para morir'

Disponible para comprar en Apple TV, Amazon Prime y Rakuten

'Cruella'

Dirección: Craig Gillispie. Reparto: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea, Emily Beecham, Mark Strong, Kayvan Novak, Kirby Howell-Baptiste, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch

Un spin-off de '101 dálmatas' que ofrece una visión muy diferente a la esperada de la mítica Cruella de Vil, aquí interpretada por Emma Stone. 2 nominaciones ha conseguido.

Crítica de 'Cruella'

Disponible en Disney+

'Los ojos de Tammy Faye' ('The Eyes of Tammy Faye')

Dirección: Michael Showalter. Reparto: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D'Onofrio, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Gabriel Olds, Chandler Head, Mark Wystrach, Lindsay Ayliffe, Dan Johnson, Louis Cancelmi, Randy Havens

Esta adaptación del documental de Fenton Bailey y Randy Barbato sobre la búsqueda de redención de los televangelistas Jim y Tammy Faye Bakke ha conseguido 2 nominaciones.

Disponible en Disney+ a partir del 23 de marzo

'Madres paralelas'

Dirección: Pedro Almodóvar. Reparto: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano, Adelfa Calvo, Ainhoa Santamaría, Daniela Santiago, Julio Manrique, Inma Ochoa, Trinidad Iglesias, Carmen Flores

El nuevo largometraje de Pedro Almodóvar no ha sido tan aplaudido como algunos de sus trabajos previos, pero en la Academia gusta mucho su cine y en esta ocasión se ha hecho con 2 nominaciones.

Crítica de 'Madres paralelas'

Disponible en Netflix

'Tick, tick... Boom!'

Dirección: Lin-Manuel Miranda. Reparto: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus, Vanessa Hudgens, Joshua Henry, Bradley Whitford, Judith Light, Jordan Fisher, David Iacono, Joanna Adler, Alex D. Jennings, Marie Rose Baramo, Jared Loftin

Andrew Garfield brilla con luz propia en este primer largometraje dirigido por Lin-Manuel Miranda a partir del musical teatral de Jonathan Larson. 2 nominaciones ha logrado.

Crítica de 'tick, tick... Boom!'

Disponible en Netflix

'4 días' ('Four Good Days')

Dirección: Rodrigo Garcia. Reparto: Glenn Close, Mila Kunis, Stephen Root, Chad Lindberg, Joshua Leonard, Michael Hyatt, Rebecca Field, Gloria Garayua, Sam Hennings, Mandy June Turpin, Violet Brinson, Senyo Amoaku, Emanuel Loarca.

Apenas 1 nominación ha logrado la nueva película de Rodrigo Garcia, un potente drama basado en hechos reales sobre la relación de una madre con su hija drogadicta.

Disponible en Movistar+

'Attica'

Dirección: Stanley Nelson

Documental de Stanley Nelson sobre la rebelión más larga y con más bajas de la historia de Estados Unidos que tuvo lugar en una cárcel del estado de Nueva York en 1971. 1 nominación.

Disponible en Movistar+

'Audible'

Dirección: Matthew Ogens. Reparto: Amaree McKenstry-Hall

1 nominación para este corto documental sobre un grupo de estudiantes de una Escuela para Sordos que intenta triunfar en el competitivo mundo del fútbol americano.

Disponible en Netflix

'El rey de Zamunda' ('Coming 2 America')

Dirección: Craig Brewer. Reparto: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, Jermaine Fowler, Leslie Jones, John Amos, Wesley Snipes, Vanessa Bell Calloway, Louis Anderson, Garcelle Beauvais, KiKi Layne, Teyana Taylor

Secuela de la mítica comedia de los años 80 protagonizada por Eddie Murphy, quien también lidera el reparto de esta película que ha conseguido 1 nominación.

Crítica de 'El rey de Zamunda'

Disponible en Amazon Prime Video

'Enséñame el camino a casa' ('Lead Me Home')

Dirección: Pedro Kos, Jon Shenk

Cortometraje documental explorando diferentes historias de indigentes de la Costa Oeste de Estados Unidos. 1 nominación.

Disponible en Netflix

'Escribiendo con fuego' ('Writing with Fire')

Dirección: Sushmit Ghosh, Rintu Thomas. Reparto: Suneeta Prajapati, Meera Devi, Shyamkali Devi

Este documental que nos llega desde la India ha logrado 1 nominación. En él se explora Dalit, el único periódico dirigido por mujeres del país.

Disponible en Filmin

'Free Guy'

Dirección: Shawn Levy. Reparto: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar, Britne Oldford, Camille Kostek, Channing Tatum, Jamaal Burcher, Bob Gilliam, Matty Cardarople, Owen Burke

Este pasatiempo protagonizado por Ryan Reynolds funcionó muy bien en taquilla. En los Óscar no puede decirse que haya arrasado, pero sí que ha logrado 1 nominación.

Crítica de 'Free Guy'

Disponible en Disney+

'Fue la mano de Dios' ('È stata la mano di Dio')

Dirección: Paolo Sorrentino. Reparto: Filippo Scotti, Toni Servillo, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Lino Musella, Renato Carpentieri, Sofya Gershevich, Enzo Decaro, Massimiliano Gallo, Elisabetta Pedrazzi, Ciro Capano, Biagio Manna

Lo nuevo de Paolo Sorrentino es una película con elementos autobiográficos situada en Nápoles durante los años 80, una ciudad en la que todo cambió tras el fichaje de Diego Armando Maradona por su equipo de fútbol. 1 nominación.

Crítica de 'Fue la mano de Dios'

Disponible en Netflix

'Los Mitchell contra las máquinas' ('The Mitchells vs. the Machines')

Dirección: Michael Rianda, Jeff Rowe. Reparto: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre y Olivia Colman

Esta arrolladora película de animación ha conseguido 1 nominación. Obviamente ha sido en la categoría que todos esperábamos.

Crítica de 'Los Mitchell contra las máquinas'

Disponible en Netflix

'Luca'

Dirección: Enrico Casarosa. Reparto (vocal): Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Saverio Raimondo, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan, Peter Sohn, Lorenzo Crisci, Marina Massironi y Sandy Martin.

La refrescante película que Pixar estrenó el año pasado es un regreso a un cine más sencillo que algunos echaban bastante de menos. 1 nominación.

Crítica de 'Luca'

Disponible en Disney+

'Raya y el último dragón' ('Raya and the Last Dragon')

Dirección: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs, John Ripa. Reparto (vocal): Kelly Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Sandra Oh, Thalia Tran, Lucille Soong y Alan Tudyk

El primer Clásico animado Disney del año fue una película de aventuras que mezclaba lo moderno y lo tradicional. Bien recibida en su momento pero algo olvidad actualmente, ha logrado 1 nominación.

Crítica de 'Raya y el último dragón'

Disponible en Disney+

'Robin Robin

Dirección: Dan Ojari, Michael Please. Reparto (vocal): Bronte Carmichael, Richard E. Grant, Gillian Anderson y Adeel Akhtar

Cortometraje animado mediante stop-motion que cuenta con el sello del estudio Aaardman. 1 nominación.

Disponible en Netflix

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' ('Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings')

Dirección: Destin Cretton. Reparto: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang, Ben Kingsley, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Yuen Wah, Andy Le, Paul W. He, Jayden Zhang

El debut del superhéroe de Marvel interpretado por Simu Liu ha conseguido 1 nominación, compitiendo frontalmente contra la otra película de este universo que también suma una candidatura.

Crítica de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

Disponible en Disney+

'Spencer'

Dirección: Pablo Larraín. Reparto: Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Richard Sammel, Amy Manson, Ryan Wichert, Michael Epp, Olga Hellsing, Wendy Patterson, Niklas Kohrt, John Keogh

Aproximación a la figura de Lady Di, más concretamente a un fin de semana que tomó una decisión fundamental para su futuro. La gran interpretación de Kristen Stewart le ha valido 1 nominación.

Crítica de 'Spencer'

Disponible en Amazon Prime Video

'Summer of Soul'

Dirección: Questlove. Reparto: Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Abbey Lincoln, Mahalia Jackson, Moms Mabley, Jesse Jackson, Mavis Staples, David Ruffin, Cal Tjader, The 5th Dimension, Sly and The Family Stone

Un aplaudido documental alrededor del Harlem Cultural Festival celebrado en 1969, en el cual se llevó a cabo una celebración de la cultura y música afroamericana. 1 nominación.

Disponible en Disney+