Óscar 2022: las grandes sorpresas y decepciones de la lista de nominaciones

Después del grotesco espectáculo que nos dejó la... ¿ceremonia? de entrega de los Globos de Oro —ojalá todas fuesen así, o incluso más breves—, el final de la temporada de premios 2021-2022 está a la vuelta de la esquina, y llegará el próximo 27 de marzo con una 94ª edición de los Óscar que acaba de anunciar su lista de nominaciones.

Aunque todas las citas previas, incluyendo galardones de sindicatos y asociaciones de críticos, hayan hecho mucho más previsible de lo que nos gustaría la selección de candidaturas, aún ha habido lugar para esas sorpresas y decepciones de rigor que mantienen el interés de cara a la cita en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Marca España

Como no podría ser de otro modo, el gran sorpresón que han dado las nominaciones a los Óscar al colectivo cinéfilo español ha sido el cuarteto de candidaturas dirigidas a talentos nacionales; comenzando por las dirigidas al matrimonio compuesto por Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes optan a los premios al mejor actor y la mejor actriz por sus trabajos en 'Being the Ricardos' y 'Madres paralelas' respectivamente.

Es, precisamente, gracias a su trabajo en la última cinta de Pedro Almodóvar —que se ha quedado fuera de la categoría de mejor película de habla no inglesa junto a 'El buen patrón'—, que Alberto Iglesias, compositor de cabecera del Manchego, ha recibido su cuarta nominación a la preciada estatuilla. Ya optó a ella en 2006, 2008 y 2012 por 'El jardinero fiel', 'Cometas en el cielo' y 'El topo', pero este año lo tiene bastante complicado al enfrentarse a dos "cocos" como Hans Zimmer —abrumador lo que ha hecho en 'Dune'— y Jonny Greenwood —'El poder del perro'—.

El cuarto español en discordia es Alberto Mielgo, cuyo cortometraje 'El limpiaparabrisas' puede hacerse con el Óscar al mejor corto de animación. Mucho ojo, porque ya pudimos disfrutar de su trabajo en 'La testigo', que formó parte de la primera temporada de 'Love, Death & Robots' y con el que 'El limpiaparabrisas' comparte un acabado visual realmente espectacular. Veremos si da el campanazo.

Ni arañas ni agentes

Después de la turra que han estado dando Kevin Feige y compañía con su 'Spider-Man: No Way Home' y su obsesión por que compitiese en las grandes categorías de los Óscar —lo de aspirar a optar a la mejor película es de juzgado de guardia, aunque después de lo de 'Black Panther' todo es posible—, es complicado no esbozar media sonrisa con malicia al ver que la nueva película del trepamuros sólo aspira a hacerse con el galardón a los mejores efectos visuales.

El largometraje de Tom Watts comparte categoría con 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', convirtiéndose en la segunda bala en la recámara para una Marvel que lleva desde 2009 pinchando en el Óscar de VFX. Y ojo, que algo me dice que este año tampoco será el suyo, ya que tiene enfrente al glorioso trabajo del equipo de Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer en la 'Dune' de Denis Villeneuve.

Otro de los taquillazos de la temporada, la fantástica 'Sin tiempo para morir' de Cary Joji Fukunaga, también ha sido ninguneada —esta injustamente— en varias de las categorías técnicas. Pese a optar al Óscar al mejor sonido, a la mejor canción y a los mejores efectos visuales —lo tiene crudo en las tres categorías—, la nueva aventura de 007 bien podría haber estado entre las nominadas al mejor montaje, al mejor diseño de producción y, sobre todo, a la mejor dirección de fotografía.

Direcciones de fotografía olvidadas

Aunque, en cómputo global, no tengo demasiadas pegas con la fantástica selección de las nominaciones a la mejor dirección de fotografía, considero que ha quedado ligeramente coja. Los trabajos de Bruno Delbonnel para 'La tragedia de Macbeth', Janusz Kaminski para 'West Side Story', Dan Laustsen para 'El callejón de las almas perdidas' y Greg Frasier para 'Dune' —alucinante lo que ha hecho al fusionar lo mejor del analógico y el digital— tienen mi corazón dividido. No obstante, es el quinto título en discordia el que no termina de convencerme.

No cabe duda de que el trabajo de el trabajo de Ari Wegner en 'El poder del perro' está por encima de la media, pero carece de esa "magia" que sí atesoran, de un modo u otro, sus competidoras. Gracias a esta nominación, Wegner se ha convertido en la segunda mujer de la historia candidata en la categoría, pero su posición bien podría haber sido ocupada por Claire Mathon y su la exquisita fotografía en 16mm y 35mm para 'Spencer'.

Junto a Mathon, los dos otros grandes olvidados de la cita han sido Linus Sandgren, que podría haber rascado una doble nominación por 'No mires arriba' y la mencionada 'Sin tiempo para morir', rodadas en 35mm y 65mm respectivamente, y Andrew Droz Palermo, cuyo trabajo en la injustamente ninguneada 'El caballero verde' de David Lowery bien merecía estar entre las nominadas no sólo en esta categoría, sino en otras como diseño de producción.

Joyas animadas

Otra de las grandes y más gratas sorpresas de las nominaciones a los Óscar 2022 ha estado relacionada con la espléndida 'Flee' de Jonas Poher Rasmussen. El documental danés —que, de verdad, es una joya— ha hecho historia al romper fronteras y ser candidato a la estatuilla en las categorías de mejor documental, mejor película de habla no inglesa y mejor documental.

Algo me dice que, de hacerse con uno de los tres galardones, ese será el de mejor documental. La competencia en mejor película de habla no inglesa es feroz, y 'Drive My Car' parte como la mejor posicionada para triunfar; no digamos en la categoría de mejor película de animación, en la que 'Encanto' —ya convertida en fenómeno— parece que privará a 'Los Mitchell contra las máquinas' de levantar un Óscar más que merecido.

King Steven

Un año más, la categoría de mejor dirección —y la de mejor película, pero ya hablaremos de ella un poco más adelante— es, probablemente, la que más polarizará las opiniones de expertos y aficionados. Para empezar, no puedo más que celebrar las nominaciones de Steven Spielberg por 'West Side Story' —que ya ha desbancado a William Wyler como director cuya filmografía ha recibido más candidaturas, con 138—, y de Jane Campion por 'El poder del perro' —segunda mujer nominada a mejor dirección dos veces de la historia—.

En la otra cara de la moneda tenemos ausencias como la de Guillermo del Toro, cuya 'El callejón de las almas perdidas' tampoco opta, incomprensiblemente, a mejor maquillaje y peluquería. Junto al mexicano, se echan muy en falta nombres como los de Ridley Scott —ojo, porque 'La casa Gucci' sólo puede hacerse con el Óscar al mejor maquillaje, habiendo quedado fuera de las nominaciones a la mejor actriz Lady Gaga—, Adam McKay —'No mires arriba'—, Joel Coen —'La tragedia de Macbeth'— o Denis Villeneuve —'Dune'—.

El premio gordo

En lo que respecta al premio gordo de la noche, pocas sorpresas que destacar. Tener diez candidatas hace de la categoría una de las menos controvertidas, pero eso no quiere decir que no haya lugar para apuntar a algunas ausencias que podrían levantar ampollas —lo siento, Kevin Feige, no me refiero a 'Spider-Man: No Way Home'.

Entre callejones de almas perdidas, poderes de perros y dunas, no ha habido lugar para potentes contendientes como podrían haber sido 'La tragedia de Macbeth' de Joel Coen, la mencionada 'La casa Gucci', 'Spencer' —Pablo Larrain tampoco hubiese desentonado entre los nominados a mejor dirección—, 'The Lost Daughter' o una 'La crónica francesa' que se ha ido completamente de vacío en la lista de candidaturas. Nunca llueve a gusto de todos.

El próximo 27 de marzo conoceremos quienes logran llevarse el gato al agua en una 94ª ceremonia de entrega de los Óscar que, como siempre, cubriremos en directo en esta santa casa. Hasta entonces, id preparando vuestras quinielas, que la cosa está calentita.