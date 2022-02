Las 16 películas imprescindibles para los Óscar 2022, a una semana de las nominaciones (y dónde puedes verlas)

El próximo martes 8 de febrero se anunciarán las nominaciones para los premios Óscar, los galardones más importantes de la historia del cine. Son muchos los títulos bien posicionados de cara a convertirse en algunas de las aspirantes a la estatuilla reservada a la mejor película del año. A continuación vamos a repasar los 16 largometrajes imprescindibles en la lucha por conseguir ese honor.

'Being the Ricardos'

La carrera de este nuevo trabajo tras las cámaras de Aaron Sorkin ha estado repleta de altibajos, tan pronto se daba como poco menos que segura su presencia como prácticamente se la descartaba. Ahora mismo esta película alrededor de la figura Lucille Ball suena con fuerza para hacerse con uno de los últimos huecos y Nicole Kidman parte como favorita en mejor actriz.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Belfast'

La favorita actualmente para ser elegida la mejor película del año por la Academia de Hollywood. Kenneth Branagh ha conseguido un aplauso prácticamente unánime con esta obra con elementos autobiográficos cuyo favoritismo lleva ya un tiempo inalterado. La única duda es que pueda acabar perdiendo fuerza de ahora en adelante, pero su nominación es tan segura como que el ser humano necesita respirar para seguir vivo.

Puedes verla en cines españoles

'CODA: Los sonidos del silencio'

Un aplaudido drama que explora la discapacidad auditiva, ¿un nueva moda en los Óscar? Que ya el año pasado logró colarse entre las nominadas 'Sound of Metal'. Eso sí, aquí el peso recae sobre el único integrante de una familia que no padece sordera. Eso sí, en mejor película todo apunta a nominación "de relleno". Su mejor opción está en actor secundario para Troy Kotsur.

Podrás verla en cines españoles a partir del 18 de febrero

'Drive my Car' ('Doraibu mai kâ')

La gran sensación del cine de habla no inglesa del año. Su victoria en película internacional se da por segura y la duda está en si logrará colarse en la categoría reina, ya que no está adaptación de un relato de Haruki Murakami para con opciones pero su presencia no está garantizada.

Podrás verla en cines españoles a partir del 4 de febrero

'Dune'

El blockbuster asegurado entre las nominadas a mejor película. A priori tiene pocas opciones en ese categoría o cualquiera de las principales en las que sea aspirante -es probable que Denis Villeneuve esté nominado tanto en dirección como en guion-, pero que a nadie le sorprenda que arrase en categorías técnicas y acabe siendo la que se lleve para casa un mayor número de estatuillas.

Puedes verla ya en Movistar+ y podrás verla en HBO Max a partir del 17 de febrero

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley')

Lo nuevo de Guillermo del Toro ha ido perdiendo algo de fuelle de cara a los Óscar, hasta el punto de que finalmente podría acabar quedándose fuera de las nominaciones a mejor película. Con todo, no conviene descartar a un director que logró una histórica victoria con 'La forma del agua' hace bien poco...

Puedes verla en cines españoles

'El método Williams' ('King Richard')

No es nada raro que algún biopic se cuele entre las nominaciones y aquí cuenta con el tirón adicional de contar una historia real de lo más llamativa. Eso sí, casi con toda seguridad o consigue el premio de mejor actor para Will Smith o se va para casa de vacío.

Puedes verla en cines españoles

'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

La cinta con la que Netflix podría conseguir al fin su preciado Óscar a la mejor película. Junto a 'Belfast', es la gran favorita para llevarse esa preciada estatuilla, contando además con grandes opciones en otras categorías tan importantes como dirección (Jane Campion), actor (Benedict Cumberbatch) o actor secundario (Kodi Smit-McPhee) y hasta podría dar la sorpresa en actriz secundaria (Kirsten Dunst). Será una de las películas que sume un mayor número de nominaciones.

Puedes verla en Netflix

'La casa Gucci' ('House of Gucci')

Me cuesta entender que 'La casa Gucci' parta con más opciones que 'El último duelo', la otra película de Ridley Scott estrenada el año pasado. Sin embargo, ha sabido posicionarse mejor en la temporada de premios y suena como uno de los títulos para hacerse con uno de los últimos huecos, sobre todo si acaba habiendo diez nominadas. Con nueve sus opciones se reducen mucho y con ocho podemos darla por descartada.

Puedes verla en cines españoles

'La hija oscura' ('The Lost Daughter')

El primer largometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal ha dejado muy buenas sensaciones y suena bastante como película para llevarse el reconocimiento de la nominación y quedarse en eso.

Podrás verla en cines españoles a partir del 18 de febrero

'La tragedia de Macbeth' ('The Tragedy of Macbeth')

Una opción de prestigio con Joel Coen tras las cámaras y Denzel Washington y Frances McDormand al frente del reparto, pero con menos opciones de las que uno habría esperado. Logrará varias nominaciones técnicas, probablemente una para Washington y lo más probable es que nade para morir en la orilla como mejor película y se acabe quedando fuera.

Puedes verla en Apple TV+

'Licorice Pizza'

El cine de Paul Thomas Anderson gusta mucho en los Óscar, lo suficiente para que el cineasta haya estado ya nominado cuatro mejor como guionista y dos como director, pero luego nunca ha conseguido el premio. Parece probable que vuelva a ser nominado en ambas categorías para ser derrotado dos veces más.

Podrás verla en cines españoles a partir del 11 de febrero

'No mires arriba' ('Don't Look Up')

Una de las grandes sensaciones de finales de año, hasta el punto de ser la única película que no quedó eclipsada ante el fenómeno de 'Spider-Man: No Way Home'. Es probable que consiga alguna nominación más, pero aún más que se acabe yendo de vacío.

Puedes verla en Netflix

'Spider-Man: No Way Home'

Algunos seguramente se estén riendo por mencionar la última aventura de Marvel en esta lista, pero lo cierto es que es una opción quizá no probable, pero sí posible. La película ha hecho muchísimo ruido y la campaña promocional para llegar a estar nominada está teniendo bastante fuerza. No creo que llegue porque le falta una narrativa tan fuerte como la que tuvo 'Black Panther' en su momento -donde sí entrará es en efectos visuales, pero todo apunta a que se mantendrá la maldición de Marvel en esa categoría- y además quizá pierda votos decisivos en beneficio de 'Sin tiempo para morir', que también suena como opción remota.

Puedes verla en cines españoles

'Tick, tick... Boom!'

La tercera película de Netflix que podría colarse en la categoría principal, aunque tampoco sería raro que se quedase fuera. Además, también suena bastante Andrew Garfield como mejor actor, pero más allá de eso es posible que no rasque ninguna candidatura más.

Puedes verla en Netflix

'West Side Story'

La nueva versión de Steven Spielberg mítico musical parecía llamada a ser la gran favorita, pero su fracaso en taquilla ha hecho daño a sus opciones, aunque sin acabar para nada con ellas.. Se da por segura su nominación en mejor película y bastantes categorías más, pero su mejor opción a premio a día de hoy es Ariana DeBose como actriz secundaria.

