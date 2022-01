'No mires arriba' ya es la segunda película película más vista de Netflix de todos los tiempos y amenaza con arrebatar el primer puesto a 'Alerta roja': así queda el top 10

'No mires arriba' sigue haciendo historia en Netflix. La semana pasada os informábamos de que ya era la tercera película más vista de todos los tiempos de la plataforma durante su primer mes disponible y ahora la noticia es que ya ha alcanzado el segundo puesto, pero también que podría acabar arrebatando la medalla de oro a 'Alerta roja'.

La película dirigida por Adam McKay ha sumado 58,2 millones de horas reproducidas durante su tercera semana en la plataforma, alcanzando así los 321,52 millones. De esta forma, supera con creces los 282,02 de 'A ciegas' y su siguiente objetivo es superar las 364,02 que hizo 'Alerta roja' durante sus primeros 28 días en Netflix.

No está del todo claro que vaya a lograrlo, pero cada vez suena más probable, ya que 'No mires arriba' ha conseguido mejores datos que 'Alerta roja' tanto durante la segunda como la tercera temporada. El problema es que en el cómputo global sigue por delante 'Alerta roja', ya que sumaba 328,80 millones durante el mismo periodo.

No obstante, solamente durante su tercera semana, 'No mires arriba' ha recortado más de siete millones de diferencia, pues la aventura protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot se "conformó" con 50,65 millones en su tercera semana. Lo que es seguro es que si no lo logra, se va a quedar muy cerca.

El top 10 actualizado

Os recuerdo que los datos los proporciona Netflix a través de esta página web y que no se pueden contrastar por otra vía.