'Mi primer beso 2' es mejor que la primera entrega: una agradable comedia romántica para Netflix

El gran éxito de títulos como ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ o ‘Mi primer beso’ dejó claro que Netflix había encontrado un nicho que explotar en las comedias románticas. Varias propuestas en esa línea nos han llegado desde entonces, pero la plataforma ha dejado claro que esas dos películas eran especiales al anunciar sus respectivas secuelas bien pronto. De hecho, ahora ya sabemos que ambas van a ser como mínimo una trilogía.

Por mi parte, creo que ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ es bastante mejor que ‘Mi primer beso’, ya que esta última iba de más a menos hasta acabar resultando mediocre, y eso siendo generoso. Por ello, no tenía demasiadas esperanzas depositadas en ‘Mi primer beso 2’, ya que hasta su propio título sonaba un poco a broma. Sin embargo, me he encontrado una continuación superior a su predecesora por mucho que siga al dedillo las líneas maestras de este tipo de secuelas.

La pareja perfecta a prueba

Tal y como ya sucedía en ‘A todos los chicos: P. D. Todavía te quiero’, la fórmula que adopta ‘Mi primer beso 2’ es la de poner a prueba a la pareja aparentemente perfecta formada por sus dos protagonistas. La primera entrega es la historia de cómo acababan juntos y en la segunda toca explorar si realmente están destinados a acabar juntos o si, por el contrario, ella puede encontrar a alguien mejor para reinar en su corazón.

Esto permite a ‘Mi primer beso 2’ poner también en duda los sentimientos de los fans de la pareja formada por Elle (Joey King) y Noah (Jacob Elordi), pero el primer acierto del guion escrito por Vince Marcello y Jay S Arrnold está en no cargar demasiado las tintas en mostrar el lado más negativo del chico de la saga. En la secuela de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ sí que incidían un poco más de la cuenta en eso con el personaje interpretado por Noah Centineo, debilitando así la credibilidad de la más que probable reconciliación.

Aquí eso es algo que se mide mejor, dando los suficientes motivos para que ella sopese la posibilidad de dejar a Noah atrás, que encima se ha ido a estudiar a Harvard, y abrazar la irresistible tentación que supone Marco (Taylor Zhakar Perez). Además, la película recurre de forma acertada al humor para que uno entienda que él pueda fijarse en ella en lugar de dejar que el espectador asuma que la protagonista es tan maravillosa que cualquier chico se rendiría a sus pies.

Además, ‘Mi primer beso 2’ también soluciona otro punto conflicto de la primera entrega sin renunciar a seguir explorando la vía de los problemas derivados de la increíble amistad que une a Ella con Lee (Joel Courtney). Y es que eso llegaba a ser nocivo de forma poco interesante, mientras que aquí se maneja con más fluidez para crear otro conflicto que todos sabemos cómo va a resolverse, pero eso no quita para que ofrezca lo que los amantes de este tipo de propuestas van buscando cuando se acercan a una cinta de esta características.

Sencilla pero efectiva

Dicho de otra forma, una de las claves para que ‘Mi primer beso 2’ supere a su predecesora es que sabe cómo manejar a sus personajes, tanto los ya conocidos como los que aparecen por primera vez. Obviamente no hay ningún desarrollo con gran profundidad ni algo digno de ser recordado, pero sí se cumplen con holgura los requisitos para que este pasatiempo romántico orientado al público juvenil pueda ser disfrutado por un espectro de público bastante más amplio.

También se agradece que se potencie todo lo relacionado con la afición de la protagonista por el videojuego de baile, tanto por alejarla del enfoque más almibarado de este tipo de producciones como por la efectiva subtrama que conecta su futuro académico con un concurso que se organiza. Y encima saben aprovecharlo para potenciar ese nuevo interés romántico sin que se sienta tan forzado que sea imposible conectar con lo que sucede.

Eso no quita que ‘Mi primer beso 2’ sea una cinta que encaja totalmente dentro de la fórmula que uno esperaría, pero eso solamente es realmente negativo si además sus implicados lo abordan todo con pereza. Aquí todos cumplen con profesionalidad, en especial los integrantes de su reparto, para invitar al espectador a dejarse llevar y disfrutar de la película teniendo siempre muy claro lo que quiere conseguir, ni más ni menos. Eso también supone que por el camino habrá algunos momentos, siendo generoso, cuestionables.

En resumidas cuentas

‘Mi primer beso 2’ no es un gran soplo de aire fresco para la comedia romántica, pero sí es una cinta que cumple los mínimos necesarios para que aquellos que no sientan alergia hacia el lado más industrial de este subgénero puedan pasar un buen rato. Además, soluciona parte de los problemas que hicieron que la primera entrega se viniera completamente abajo a medida que pasaban los minutos.

Puedes ver 'Mi primer beso 2' en Netflix