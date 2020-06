Las 14 mejores películas de Netflix en 2020 (hasta ahora)

Llevamos la mitad de un 2020 que nadie en su sano juicio habría vaticinado jamás. Con las salas cerradas desde hace más de dos meses, el streaming ha servido como válvula de escape para espectadores sedientos de estrenos de estrenos. Vamos a repescar alguno de los más llamativos que Netflix ha sacado en lo que llevamos de año.

El cine en casa

Para todos los públicos. Drama o comedia, acción o ciencia ficción, la oferta de lo que llevamos de año en Netflix no ha reparado en géneros ni en nacionalidades. Desde la película con la mejor interpretación de la temporada pasada (no era el Phoenix de 'Joker', no) hasta el primer largometraje de un director nacional a tener en cuenta, los estrenos de lo que llevamos de año en Netflix nos han dejado unas cuantas películas más que recomendables.

Diamantes en bruto (Uncut Gems)

Dirección: Ben Safdie, Joshua Safdie

Reparto: Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett, Eric Bogosian

Darius Khondji y el ritmo de la edición elevan por encima de la media lo nuevo de los Safdie. 'Uncut Gems' es una película estupenda y los hermanos Safdie tienen un gran futuro por delante, pero es posible que también va siendo hora de cambiar un poco la fórmula de sus trabajos.

Crítica en Espinof: 'Diamantes en bruto'.

Ver 'Diamantes en bruto' en Netflix.

Spenser: Confidencial

Dirección: Peter Berg

Reparto: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin

Aunque nos deja con ganas de más, este rebautizado detective en la sombra, ex-boxeador, ex-policía y ex-presidiario no consigue quitarnos la sensación de estar viendo un piloto descafeinado que funciona mejor en las distancias cortas.

Crítica en Espinof: 'Spenser: Confidencial'.

Ver 'Spenser: Confidencial' en Netflix.

El hoyo

Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia

Reparto: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan, Emilio Buale

No es la película más sutil del mundo, pero tampoco es que nuestro cine vaya muy sobrado de género fantástico durante los últimos años. Se agradece el esfuerzo y se agradecen esos aires de tebeo europeo que tan bien le sientan a esta epopeya vertical.

Crítica en Espinof: 'El hoyo'.

Ver 'El hoyo' en Netflix.

Hogar

Dirección: Àlex Pastor, David Pastor

Reparto: Javier Gutiérrez, Mario Casas, Bruna Cusí, Ruth Díaz

Vibrante thriller sórdido, cruel y con una serie de piruetas y saltos mortales imposibles que ejecuta casi a la perfección. Un desfase noventero y placentero, además de lo mejor que han hecho los Pastor en su vida. Si no hubieras perdido tanto tiempo criticando la película te habrías dado cuenta de que Mario Casas está mejor que nunca.

Crítica en Espinof: 'Hogar'.

Ver 'Hogar' en Netflix.

Coffee & Kareem

Dirección: Michael Dowse

Reparto: Ed Helms, Terrence Little Gardenhigh, Betty Gilpin

Con ese aire retro que ya tenía la anterior película, pero con un humor mucho más afilado y atinado, que la aproxima por momentos a '21 Jump St' o 'Pineapple Express', C&K homenajea algunos de los momentos más recordados de nuestras películas de acción favoritas con una pareja monumental, rebosante de carisma y química.

Crítica en Espinof: 'Coffee & Kareem'.

Ver 'Coffee & Kareem' en Netflix.

El silencio del pantano

Dirección: Marc Vigil

Reparto: Pedro Alonso, Nacho Fresneda, José Ángel Egido

El primer largometraje de Vigil, director curtido en algunas de las series más ambiciosas de nuestra ficción ('Águila Roja', 'El ministerio del tiempo'), es uno de esos thrillers que tanto lucen al aproximarse al género desde una perspectiva, digamos, más asiática. Sorogoyen triunfó con 'Que dios nos perdone' y ahora Vigil va camino de suceder ese éxito.

Crítica en Espinof: 'El silencio del pantano'.

Ver 'El silencio del pantano' en Netflix.

La otra Missy (The Wrong Missy)

Dirección: Tyler Spindel

Reparto: David Spade, Lauren Lapkus, Sarah Chalke, Nick Swardson

Otra deliciosa comedia de la factoría Sandler. En esta ocasión la reina de la fiesta es la diosa Lauren Lapkus, que se convierte en la mejor pareja cómica de David Spade desde los viejos buenos tiempos de Chris Farley. Divertida y eficaz, algo que parece sencillo pero en realidad es muy complicado.

Crítica en Espinof: 'La otra Missy'.

Ver 'La otra Missy' en Netflix.

Los tortolitos (The Lovebirds)

Dirección: Michael Showalter

Reparto: Kumail Nanjiani, Issa Rae, Anna Camp, Joe Chrest

Netflix continúa con sus aciertos cómicos con la nueva comedia de Michael Showalter y Kumail Nanjiani, que ya presume de músculos pre-marvelitas en una divertida comedia romántica en clave de thriller.

Issa Rae conquista y su ajustada duración hace que pase en un suspiro entre recuerdos de títulos mayores y otras noches locas más memorables. Suficiente si tenemos en cuenta que esas noches pasaron a mejor vida hace muchos años.

Crítica en Espinof: 'Los tortolitos'.

Ver 'Los tortolitos' en Netflix.

Tyler Rake (Extraction)

Dirección: Sam Hargrave

Reparto: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Rudhraksh Jaiswal, David Harbour

La llegada de 'John Wick' revolucionó el cine de acción tanto que ahora incluso las películas que no llevan un nombre propio por título tienen a cambiarlo para su explotación internacional. Rodeado de nombres poderosos y fuerza bruta, esta extracción llena de momentos rebuscados e impactantes ha sido una de las pelis con opiniones más divididas de la temporada. Ámala u ódiala.

Crítica en Espinof: 'Tyler Rake'.

Ver 'Tyler Rake' en Netflix.

Tigertail

Dirección: Alan Yang

Reparto: Christine Ko, Fiona Fu, Margot Bingham

Alan Yang salta al largometraje después de unos cuantos años detrás de algunas de las comedias más elegantes que nuestras teles hayan proyectado. El hombre detrás de 'Master of None' o 'Forever' ha elegido una medio ficción dramática muy personal para dejar claro que es un gran narrador.

Ver 'Tigertail' en Netflix.

Código 8

Dirección: Jeff Chan

Reparto: Robbie Amell, Stephen Amell, Sung Kang

Una de las sensaciones durante la temporada de encierro pandémico fue este thriller de ciencia ficción con el que su director, Jeff Chan, retomaba un cortometraje que dio mucho que hablar allá por 2016. Los hermanos Amell hacen más atractivo este interesante híbrido distópico lleno de ideas.

Crítica en Espinof: 'Código 8'.

Ver 'Código 8'' en Netflix.

El declive (Jusqu'au déclin)

Dirección: Patrice Laliberté

Reparto: Guillaume Laurin, Marc Beaupré, Réal Bossé

¿Un thriller sobre la supervivencia del ser humano en medio de una cuarentena que nos está volviendo locos a todos? A finales de marzo, 'El declive' se convirtió en el planazo de millones de abonados a Netflix. Es posible que un poco más de trabajo en la historia habría ayudado a lograr un impacto mayor, pero el shock está ahí.

Crítica en Espinof: 'El declive'.

Ver 'El declive' en Netflix.

Horse Girl

Dirección: Jeff Baena

Reparto: Alison Brie, Debby Ryan, John Reynolds

Baena sigue retratando las desventuras independientes de las nuevas estrellas underground de la industria mejor que nadie. Tras la sensacional 'En pecado', el cineasta repite con Alison Brie en una comedia dramática con el delicado mundo de las enfermedades mentales como sostén principal de la acción. Mucho más oscura de lo que parece a simple vista y con una espléndida protagonista.

Crítica en Espinof: 'Horse Girl'.

Ver 'Horse Girl' en Netflix.

Los hermanos Willoughby

Dirección: Kris Pearn, Cory Evans, Rob Lodermeier

Reparto: Ricky Gervais, Will Forte, Maya Rudolph, Martin Short

Una de las grandes sorpresas animadas de la temporada de encierros ha sido esta alocada y divertida comedia llena de luz, color y un reparto extraordinario. Una apuesta valiente por parte de Netflix, que tras el éxito de su 'Klaus' sigue apuntando hacia la revolución animada.

Crítica en Espinof: 'Los hermanos Willoughby'.

Ver 'Los hermanos Willoughby' en Netflix.