'Mi primer beso' y 'A todos los chicos de los que me enamoré' son las películas de Netflix más revisionadas en 2018

Netflix es muy celosa de los datos de audiencia de sus películas y series, pero lo que está claro es que los recopila de prácticamente todo para saber qué es lo que mejor y peor funciona de su catálogo. Ahora nos ha querido dar un vistazo a algunos de sus títulos más populares de 2018, ya que ha anunciado qué películas originales suyas son las más revisionadas del año y también cuáles de sus series son las que más retienen a sus clientes de Estados Unidos cuando se ponen a verlas.

'Mi primer beso' ('The Kissing Booth'), 'A todos los chicos de los que me enamoré' ('All the Boys I´ve Loved Before') y 'Roxanne Roxanne' son las películas que los clientes de Netflix más veces han vuelto a ver entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2018. En concreto, entre las dos primeras suman más de 80 millones de reproducciones y es que cerca del 50% de espectadores que las vieron repitieron al menos una vez -¿o alguien con quien compartiese su cuenta?-.

No cuesta entender que Netflix esté haciendo lo posible por sacar adelante una secuela de 'A todos los chicos de los que me enamoré' y tampoco que entre sus últimos largometrajes la comedia romántica esté empezando a ganar terreno. Su popularidad y la de 'Mi primer beso' también se refleja en redes sociales, ya que Lana Condor, Joel Courtney, Noah Centineo y Joey King se encuentran entre los talentos de Netflix que más seguidores han ganado en Instagram.

Las series más maratoneadas en Estados Unidos

Pasando ya a las series, conviene tener en cuenta que Netflix solamente ha incluido sus series originales -en el sentido más amplio del término, ya que 'Bodyguard' es en realidad una producción de BBC- entre aquellas que mejor funcionan para maratones entre sus clientes de Estados Unidos. Por ello, grandes éxitos en Netflix como 'Friends' no están en la misma, que os dejo a continuación:

“On My Block” “Making a Murderer” Parte 2 “Por trece razones” Temporada 2 “Last Chance U: INDY” “Bodyguard” “Fastest Car” “La maldición de Hill House” “Anne with an E” T2 “Insatiable” “Orange Is the New Black” T6

Es una lástima que hayan ignorado las series y películas ajenas a la hora de anunciar estos datos, que claramente son para sacar pecho y su función informativa viene a ser un poco daño colateral...

Vía | Variety

