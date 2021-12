'Imperdonable': Sanda Bullock sobresale en un intenso drama de Netflix que carece del impacto que tanto busca

Sandra Bullock hizo historia en Netflix con 'A ciegas'. El estimulante thriller, que pronto tendrá un spin-off español liderado por Mario Casas, fue la película más vista de Netflix en su estreno durante 3 largos años, dándose la casualidad de que fue desbancada hace apenas unos días por 'Alerta roja'. Por aquel entonces ya había arrancado la campaña de promoción de 'Imperdonable', su nueva colaboración con la plataforma de streaming.

De hecho, 'Imperdonable' también es la primera película que Bullock protagoniza desde 'A ciegas', marcando el inicio de lo que promete ser un regreso a lo grande, pues el año que viene también podremos verla en 'The Lost City' y 'Bullet Train'. Para ver esas superproducciones todavía tendremos que esperar un poco, mientras que 'Imperdonable' llega a Netflix este viernes 10 de diciembre. Como era de esperar, la actriz sobresale en un drama intenso pero que carece del impacto que busca con tanto ahínco.

En tierra de nadie

A lo largo de los años hemos visto multitud de películas con protagonistas heridos por la vida, siendo más o menos responsables de su situación actual, estando todo más o menos encaminado a descubrir qué fue lo que sucedió entonces que dejó una huella imborrable en el personaje principal de la función. 'Imperdonable' es un nuevo ejemplo de ello, y también uno no especialmente inspirado.

Reconozco no estar familiarizado con la miniserie inglesa de 2009 adaptada para la ocasión por Peter Craig, Hillary Seitz y Courtenay Miles, por lo que desconozco hasta qué punto el hecho de dosificar ese pasado traumático es algo heredado o se lo han sacado de la manga para la ocasión. Lo que sí me atrevería a afirmar es que 'Imperdonable' habría sido más efectiva de reservarlo todo en un único flashback en lugar de ir dosificándolo a lo largo de su metraje.

Es una decisión que resta dramatismo en lugar de añadirlo por diversos motivos. Eso sí, el más importante de todos no es responsabilidad exclusiva suya, ya que hay algo a todos los niveles en 'Imperdonable' que se siente demasiado familiar. Como si esta película ya la hubiésemos visto antes sin que lo que aparece en pantalla ofrezca algo que compense ese factor.

Como era de esperar, 'Imperdonable' es un vehículo para el lucimiento de Bullock, quien sabe moverse tanto dentro de la apatía como cuando la furia parece apoderarse de ella. Ruth Slater es un personaje que le permite mostrar su versatilidad como actriz, estando además muy bien acompañada, pero la película tampoco termina de sacar partido a contar con otros rostros tan conocidos como los de Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal o Viola Davis.

Monotonía

Tampoco es que la película se centre en exclusiva en Bullock, aunque sí que 'Imperdonable' tiene parte de estudio de personaje, como que no termina de saber muy bien qué hacer con el resto. Algunas tramas quedan se quedan colgadas, otras de zanjan de forma un tanto rutinaria y, en líneas generales, todo parece encaminado a un clímax en el que el intensidad y el dramatismo que propone la película alcanza su punto álgido. O al menos eso intenta.

La cuestión es que tras un arranque que propone varios focos de interés en el que la directora alemana Nora Fingscheidt sabe dotar de cierta crudeza a la vuelta a la realidad del personaje principal, 'Imperdonable' no tarda en ir perdiendo gas, usando el suspende de forma fallida y no terminando de dar con la tecla para que uno realmente sienta empatía con el viaje emocional de su protagonista.

Parece como si existiera cierta indecisión sobre lo que se quiere transmitir en 'Imperdonable'. Eso unido a lo evidente que acaba resultando, incluso cuando busca sorprender al espectador con poca fortuna, acaba condenándola a la monotonía. Nada insultante o ridículo, pero tampoco ofreciendo algo estimulante.

En resumidas cuentas

He visto este año bastantes películas de Netflix peores que 'Imperdonable', pero no quita que acabe siendo un drama algo monótono que no logra su objetivo de emocionar al espectador. Bullock sí que da la talla, pero ojo, tampoco es una de esas actuaciones extraordinarias que justifican el visionado.