Brad Pitt y Sandra Bullock juntos por primera vez en 'Bullet Train', la nueva película de acción del director de 'Deadpool 2'

Los ganadores del Óscar Brad Pitt y Sandra Bullock se reúnen por primera vez en la película de acción de Sony, 'Bullet Train'. Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz y Michael Shannon también aparecen en la película que dirige David Leitch, director de 'Deadpool 2' o 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'.

Asesinos sobre ruedas

Según las informaciones que han ido saliendo durante los últimos meses, el (co)director (no acreditado) de 'John Wick (Otro día para matar)', David Leitch, dirigirá la película y supervisará el guión, escrito por Zak Olkewicz sobre la novela japonesa Maria Beetle del exitoso autor Kotaro Isaka. La novela, inédita en España pero que seguramente no tardará en aparecer en nuestras librerías ante la expectativa de la película, cuenta la historia de un joven psicópata que ha dejado en coma al hijo pequeño de alguien que le seguirá hasta el tren bala que va de Tokio a Morioka para vengarse. Allí descubrirá que no son los únicos pasajeros peligrosos a bordo.

Un bestseller en Japón, 'Bullet Train' es un popular thriller lleno de traiciones y giros en movimiento y que tiene todos los ingredientes para ser una película de éxito en cualquier mercado.

Resulta curioso que Bullock y Pitt, dos estrellas que han sabido mantenerse en lo más alto desde los 90, no hayan coincidido aún en una película, aunque guardan una relación peculiar: Bullock fue una de las protagonistas de 'Ocean’s Eight', la franquicia que Pitt ayudó a lanzar junto a sus colegas Clooney y compañía hace ya 20 años.