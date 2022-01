'No mires arriba' ya es la tercera película más vista de Netflix de la historia: así queda el top 10 que podría acabar liderando

'No mires arriba' es una de las películas del momento y eso se está reflejando en lo referente a visionados. Netflix acaba de lanzar los datos de su segunda semana y son tan espectaculares que la cinta dirigida por Adam McKay ya ocupa el tercer lugar en el Top 10 de películas más vistas en la plataforma durante el mes de su estreno.

155,29 millones de horas reproducidas ha sumado 'No mires arriba' entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, superando así con creces lo conseguido por 'Alerta roja' durante su segunda semana disponible en la plataforma. En su contra tiene que arrancó por debajo de la película protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, por lo que a estas alturas también tiene peores datos, pero cuidado, que el récord podría acabar durándole mucho menos de lo que se esperaba.

De esta forma, 'No mires arriba' suma 263,32 millones de horas reproducidas en apenas diez días -'Alerta roja' llevaba 277,90 en el mismo periodo-, pero lo que está claro es que, como mínimo, logrará la segunda posición, ya que el top de Netflix cubre los primeros 28 días disponible en la plataforma. El Top 10 queda por ahora de la siguiente forma:

Guste más o menos, lo que ha quedado claro es que Netflix ha conseguido que muchos de sus suscriptores den una oportunidad a 'No mires arriba'. Siguen siendo datos que no se pueden contrastar más allá de lo que ofrece la propia plataforma, pero teniendo en cuenta que no dudaron en dejar claro que 'Cowboy Bebop' había sido un fracaso pocos días de su estreno, cancelándola poco después, tampoco hay motivos para desconfiar...