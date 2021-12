'West Side Story' se estrella en taquilla en su estreno confirmando que 2021 ha sido un mal año para los musicales de Hollywood

El remake de 'West Side Story' dirigido por Steven Spielberg era una de las películas que se esperaba ayudase a elevar el interés del público por acercarse a su cine más cercano. Es cierto que ha logrado el número 1 en la taquilla de Estados Unidos durante el fin de semana de su estreno, pero también que se esperaba mucho más de ella.

Decepcionante arranque

En concreto, 'West Side Story' ha ingresado 10,5 millones de dólares durante sus primeros tres días en los cines de Estados Unidos, unas cifras que la sitúan por detrás del lanzamiento de 'En un barrio de Nueva York' hace apenas unos meses, y lo cierto es que esta estupenda película protagonizada por Anthony Ramos fue una notable decepción en taquilla.

Eso sí, quizá sea pronto para hablar de un fracaso en el caso de 'West Side Story', ya que no sería la primera vez que un musical estrenado en diciembre mejora luego sus datos de forma sustancial. Por ejemplo, 'El gran showman' debutó con 8,8 millones de dólares en diciembre de 2017 y finalizó su pasó por las salas norteamericanas con unos ingresos de casi 174 millones.

No hay ninguna garantía de que la película del director de 'El puente de los espías' vaya a lograr hacerlo, pero sí que está teniendo muy buenas valoraciones tanto por parte de la crítica como del público, lo cual apunta a un buen mantenimiento, algo que también lograron los últimos trabajos de Spielberg. El gran problema será cuántas salas acabará perdiendo con la llegada de dos estrenos tan potentes como 'Spider-Man: No Way Home' y 'Matrix Resurrections'.

Además, esta nueva 'West Side Story' tampoco está arrasando precisamente en el mercado internacional, pues en el resto del mundo apenas suma 4,4 millones de dólares adicional en otros 37 mercados. Datos bastante flojos para una película que ha costado 100 millones de dólares.

Lo que sí está claro es que 2021 ha sido un año bastante malo para los musicales de Hollywood, pues 'En un barrio de Nueva York' fracasó en junio, 'Querido Evan Hansen' lo hizo en septiembre -aunque a España no nos ha llegado hasta hace apenas unos días- y 'West Side Story' va camino de hacerlo en diciembre.