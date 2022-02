'El limpiaparabrisas': así es el fascinante corto de animación español nominado al Óscar (que puedes ver gratis)

Ayer se desvelaron las nominaciones a los Oscars para este 2022, que como cada año vinieron cargadas de algunas sorpresas y decepciones. Dentro de los nominados también ha habido espacio para el cine español, y 'El limpiaparabrisas', el corto de animación de Alberto Mielgo, podría llevarse a casa la estatuilla.

Animación con sabor español

Esta edición de los Oscars nos ha sorprendido con varias nominaciones a artistas españoles, con representación por parte de Javier Bardem por 'Being The Ricardos', Penélope Cruz por 'Madres Paralelas', Alberto Iglesias por la banda sonora de esta última, y Alberto Mielgo por su cortometraje animado 'El limpiaparabrisas'.

Este cortometraje de animación CGI una co-producción entre España y Estados Unidos, y podéis verlo de manera gratuita en YouTube o desde la cuenta de Instagram de Mielgo.

Mielgo tiene una larga carrera en animación, y ha trabajado como animador en 'El Cid: La leyenda' y dentro del departamento de arte de 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Su primera oportunidad como director llegó con la aclamada 'Love Death & Robots', donde dirigió 'The Witness', una de las historias con un estilo visual más impactante.

Con 'El limpiaparabrisas', Mielgo vuelve a "sentarse" en la silla de director, dándonos un impresionante representante para la animación española.

La naturaleza del amor

A pesar de que la animación todavía cuenta con la coletilla de ser un medio "para niños", es un medio tan válido como la acción real para contar todo tipo de historias, y Mielgo lo demuestra de maravilla.

'El limpiaparabrisas' arranca en el interior de una cafetería, donde un hombre de mediana edad se fuma un cigarrillo tras otro mientras reflexiona sobre qué es el amor. A través de varias escenas y personajes, este corto de animación explora eso, la naturaleza del amor en sus diferentes formas y cómo afecta a cada individuo.

Hay que decir que 'El limpiaparabrisas' no tiene un fotograma feo, y que si paráis la reproducción en cualquier momento lo que hay en pantalla es una obra de arte. Con una animación CGI muy estilizada que recuerda al 2D y unos fondos pintados bellísimos y con una iluminación preciosa, es un corto que merece la pena ver solamente por lo bonito de mirar que es.

Pero 'El limpiaparabrisas' no solo es bonito de mirar, es una reflexión profunda y sincera que no te deja indiferente y que no vemos a menudo en un medio así.