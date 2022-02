Óscar 2022: Jane Campion hace historia, Kirsten Dunst por fin nominada y otros 8 datos curiosos de las nominaciones

2. 3. Ya estábamos esperando con ansiedad la lista completa de los nominados a los Oscar este 2022 y la Academia de Cine no se ha hecho de rogar. Teniendo en cuenta la temporada de premios, podíamos ir previendo muchas de las nominaciones, pero otras tantas nos han pillado por sorpresa y también han hecho historia.

Ari Wegner nominada a mejor fotografía

Una de las quejas recurrentes y justificadas cada año en estos premios es la poca presencia de mujeres entre los nominados, especialmente en las categorías más técnicas.

Este año, la cinematógrafa Ari Wegner ha hecho historia al convertirse en la segunda mujer en ser nominada a mejor fotografía por su trabajo en 'El poder del perro' ('The power of the dog'). Anteriormente, solo Rachel Morrison había sido nominada en esta categoría por 'Mudbound: El color de la guerra', aunque la estatuilla finalmente fue para Roger Deakins por 'Blade Runner 2049'.

Jane Campion consigue su segunda nominación a Mejor dirección

'El poder del perro' está marcando una temporada de festivales histórica por los premios a los que está optando su directora, Jane Campion. Es la segunda vez que compite con por la estatuilla, ya que fue nominada por 'El piano', película que también guionizó y produjo.

Desde la primera edición de los Oscars en 1929, solo siete mujeres han sido nominadas a Mejor dirección. Solo lo han ganado Kathryn Bigelow por 'The Hurt Locker' y Chloe Zhao por 'Nomadland', aunque es la primera vez que una mujer es nominada dos veces en esta categoría.

'Flee', un documental animado

Aunque se está quedando muy eclipsado por títulos más llamativos como 'Encanto', 'Flee' es una de las apuestas más fuertes del año en el campo del cine de animación, siguiendo a modo de documental la historia real de un refugiado afgano homosexual que huye hasta Dinamarca.

Se ha convertido en la primera película en la historia que ha sido nominada en las categorías de Mejor documental, Mejor película extranjera y Mejor película de animación.

'Dune' es una de las películas de ciencia ficción más nominadas

A pesar de que las historias de fantasía y ciencia ficción lo suelen tener crudo en ciertos festivales, hay algunas películas de género que han logrado alzarse con un buen número de nominaciones.

'Dune' de hecho ha conseguido igualar a 'Mad Max: Fury Road' y 'Gravity' con diez nominaciones, entre las que se cuentan Mejor película, Mejor guión adaptado y mejor banda sonora original.

La japonesa 'Drive My Car' opta a Mejor película

Las películas de habla no inglesa también se encuentran con una barrera muy grande a la hora de ser consideradas para premios más allá de "Mejor película extranjera".

Las cosas han ido cambiando en los últimos años, y hemos tenido nominaciones como 'Minari', 'Parasites' o 'Roma'. A esta lista ahora se une también 'Drive My Car', de Ryusuke Hamaguchi, que ha conseguido nominaciones a Mejor película extranjera, Mejor guión adaptado, Mejor director y Mejor película.

Kirsten Dunst consigue su primera nominación

Kirsten Dunst lleva toda su vida trabajando en el cine y la televisión y la hemos visto crecer a través de todo tipo de papeles, desde 'Entrevista con el vampiro' hasta 'Melancolía' sin olvidarnos de 'Spider-Man' o 'Maria Antonieta'.

Y sin embargo, le acaba de llegar su primera nominación a los 39 años por su papel en 'El poder del perro', demostrando que todo llega en la vida aunque se haga de rogar.

Troy Kotsur, el primer actor sordo nominado a un Oscar

Seguimos con nominaciones históricas, y es que Troy Kotsur se ha convertido en el primer actor sordo en ser nominado a un Oscar por su papel en 'CODA: Los sonidos del silencio'.

El propio Kotsur hace unas semanas comparaba las oportunidades de los actores sordos a la hora de encontrar trabajo frente a los actores que sí que pueden oír con un pequeño pelo en medio de una barba. Y es que aunque cada vez estamos viendo más papeles para personas sordas,** hasta ahora únicamente Marlee Matlin había sido la única persona sorda en ser nominad**a a un Oscar en 1987.

El año de los biopics

Este año ha venido cargado de películas basadas en hechos reales. Entre 'Being the Ricardos', 'Spencer' y 'Tick, Tick...Boom!' nos hemos juntado con cuatro nominaciones a para sus protagonistas.

Nicole Kidman y Kristen Stewart optan a la estatuilla de Mejor actriz, mientras que Andrew Garfield y Javier Bardem compiten en la categoría de Mejor actor por sus interpretaciones en estos biopics.

Las "Anitas" de 'West Side Story'

El remake de Steven Spielberg ha conseguido hacerse con varias de las nominaciones más fuertes de la gala, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor actriz de reparto.

A pesar de que la 'West Side Story' original le superó en número de nominaciones, han coincidido en estas tres categorías. Curiosamente, los actores protagonistas no fueron nominados ni entonces ni ahora. Sí que lo fue en su momento Rita Moreno y ahora Ariana DeBose, ambas por interpretar a Anita en el musical.

Netflix arrasa en nominaciones

Este ha sido un año de oro para Netflix, que se ha convertido en el estudio con un mayor número de nominados para los Oscar 2022.

Las películas de la plataforma de streaming han conseguido abrirse un hueco en prácticamente todas las categorías al sumar un total de 27 nominaciones.

'La hija oscura', 'El poder del perro', 'No mires arriba', 'Fue la mano de Dios', 'Tick, Tick... Boom'! y 'Los Mitchell contra las máquinas' representarán a Netflix en la entrega de premios.