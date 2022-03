Óscar 2022: todas las películas ganadoras que puedes ver en Netflix, HBO Max, Disney+ y RTVE

Ya tenemos ganadores de los Óscar 2022, una edición muy marcada por la agresión de Will Smith a Chris Rock. Sin embargo, aquí hemos venido a hablar de cine, más concretamente de todas las películas ganadoras, incluso aquellas de premios un tanto cuestionables que la Academia se ha sacado de la manga para este año, que ya podéis ver en streaming.

A continuación encontraréis todas las películas que ya tenéis disponibles para ver en Netflix, HBO Max, Disney+ y RTVE. Una buena forma de solucionar esos títulos que se os quedaron pendientes sin necesidad de salir de vuestras casas.

'Cruella'

Dirección: Craig Gillispie. Reparto: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea, Emily Beecham, Mark Strong, Kayvan Novak, Kirby Howell-Baptiste, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch

Emma Stone se convirtió en la nueva Cruella de Vil en este spin-off y precuela de la mítica '101 dálmatas' que optó por un acercamiento al personaje alejado de lo que todos esperábamos. Se ha llevado el Óscar a mejor vestuario.

Crítica de 'Cruella'

Disponible en Disney+

'Dune'

Dirección: Denis Villeneuve. Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Chang Chen, Stephen Henderson, Dave Bautista

La épica película de Denis Villeneuve fue un éxito de taquilla -de ahí que la secuela ya esté en marcha- pese a su estreno simultáneo en HBO Max y la Academia de Hollywood también ha querido reconocer los méritos de esta adaptación de la aclamada novela de Frank Herbert con seis estatuillas.

Crítica de 'Dune'

Disponible en HBO Max

'El método Williams'

Dirección: Reinado Marcus Green. Reparto: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate, Dylan McDermott, Katrina Begin, Andy Hoff, Jimmy Walker Jr.

Todo apuntaba a que este biopic iba a valerle el primer Óscar a Will Smith, y así ha sido. Sin embargo, el desconcertante incidente que ha protagonizado con Chris Rock ha hecho que su previsible galardón haya sido recibido de otra forma.

Crítica de 'El método Williams'

Disponible en HBO Max

'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

Dirección: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Geneviève Lemon, Peter Carroll, Adam Beach, Karl Willetts, Yvette Parsons, Tatum Warren-Ngata.

Era la película con un mayor número de candidaturas, pero esta relectura del western en clave de masculinidad tóxica finalmente se ha tenido que conformar con el premio a la mejor dirección para Jane Campion. Seguro que en Netflix esperaban más.

Crítica de 'El poder del perro'

Disponible en Netflix

'Encanto'

Dirección: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith. Reparto (vocal): Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero y Wilmer Valderrama

Todo un fenómeno mundial en diferentes apartados, aunque no lo logró hasta su llegada en streaming. Tardó poco en situarse como la gran favorita en la categoría de mejor película animada pero es que también ha hecho que Lin-Manuel Miranda sea la segunda persona más joven en hacerse con el EGOT.

Crítica de 'Encanto'

Disponible en Disney+

'Los ojos de Tammy Faye' ('The Eyes of Tammy Faye')

Dirección: Michael Showalter. Reparto: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D'Onofrio, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Gabriel Olds, Chandler Head, Mark Wystrach, Lindsay Ayliffe, Dan Johnson, Louis Cancelmi, Randy Havens

Jessica Chastain y Andrew Garfield se transforman en Jim y Tammy Faye Bakke para esta adaptación de un popular firmado por Fenton Bailey y Randy Barbato que explora la vida de estos populares televangelistas a lo largo de varias décadas. Ha conseguido 2 Óscar, incluyendo uno para Chastain.

Disponible en Disney+

'Summer of Soul'

Dirección: Questlove. Reparto: Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Abbey Lincoln, Mahalia Jackson, Moms Mabley, Jesse Jackson, Mavis Staples, David Ruffin, Cal Tjader, The 5th Dimension, Sly and The Family Stone

Muchos esperaban que 'Flee', que además era aspirante en otras dos categorías se hiciera con el premio a mejor documental, pero finalmente ha ido a manos de esta otra que se centra en el Harlem Cultural Festival de 1969.

Disponible en Disney+

'West Side Story'

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll, Brian d'Arcy James, Maddie Ziegler, Ana Isabelle, Reginald L. Barnes, Jamila Velazquez

Steven Spielberg ha tardado muchos años en rodar un musical y finalmente se atrevió con uno que parecía intocable. Sin embargo, supo actualizarlo lo justo para darle energías renovadas, para lo cual también fue decisivo su vibrante trabajo de puesta en escena. Se ha llevado para casa el Óscar a la mejor actriz de reparto.

Crítica de 'West Side Story'

'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper')

Dirección: Alberto Mielgo. Reparto (vocal): Eboni Adams, Kara Dyan Whitfield, Fanny Rosen

El cortometraje animado español ha dado la sorpresa llevándose para casa la preciada estatuilla dorada. En él se explora la naturaleza del amor a partir de diferentes ópticas, tomando para ello como base la figura de un hombre de mediana edad en el interior de una cafetería.

Disponible en RTVE

'Ejército de los muertos' ('Army of the Dead')

Dirección: Zack Snyder. Reparto: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Jo, Richard Cetrone

El salvaje espectáculo zombi de Zack Snyder se ha llevado el primer Óscar a la mejor película popular. Os recuerdo que se trata de un premio que se entrega por votación del público y no de los miembros de la Academia de Hollywood. Por cierto, con secuela ya confirmada.

Crítica de 'Ejército de los muertos'

Disponible en Netflix

'La liga de la justicia de Zack Snyder' ('Zack Snyder's Justice League')

Dirección: Zack Snyder. Reparto: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Joe Morton, Amber Heard, Jared Leto, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Ciarán Hinds

Parecía imposible que llegásemos a ver la visión de Zack Snyder de esta película de DC, pero una serie de circunstancias hizo realidad el sueño de millones de sus fans, los cuales han sido determinantes para que se llevase el premio al momento más emocionante de la historia del cine.

Crítica de 'La liga de la justicia de Zack Snyder'