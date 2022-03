Las 10 nominadas a mejor película en los Óscar 2022 ordenadas de peor a mejor

Quedan apenas unos días para que se anuncien los ganadores de la 94ª edición de los premios Óscar. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho todo lo posible para poneros al día con las principales aspirantes a llevarse algún premio en la gala y ahora es el momento de hacer una parada en todas las películas nominadas en la categoría reina.

Tal y como ya hice el año pasado, a continuación voy a ordenar de peor a mejor las 10 nominadas a mejor película en los Óscar de 2022. El criterio para hacerlo ha sido mi preferencia personal, por lo que, obviamente, lo más probable es que no coincida con la vuestra. Ahí tenéis los comentarios para charlar al respecto.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que aquí tenéis un repaso a todas las películas nominadas en alguna categoría que podéis ver en streaming o este otro texto en el que el equipo de Espinof repasaba las mejores películas del año pasado. Sin más que añadir, centrémonos en las nominadas a los Óscar.

10) 'El método Williams' ('King Richard')

Dirección: Reinado Marcus Green. Reparto: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate, Dylan McDermott, Katrina Begin, Andy Hoff, Jimmy Walker Jr.

La película con la que probablemente Will Smith gane su primer Óscar es la menos estimulante de todas las aspirantes, ya que no deja de ser un biopic que se centra en un protagonista algo antipático -algo también necesario para lograr impulsar la carrera de sus hijas- y que deja con la sensación de que la historia daba más de sí -aunque es lógico que no quisieran resaltar más sus rasgos negativos-. Con todo, es un estimable drama deportivo que acierta al ir dando más presencia a otros personajes según pasan los minutos en lugar de convertirlo todo en un show al servicio de la gran estrella de su reparto.

Crítica de 'El método Williams'

Disponible en HBO Max

9) 'No mires arriba' ('Don't Look Up')

Dirección: Adam McKay. Reparto: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Tomer Sisley

Arrasó a finales de año, convirtiéndose en la segunda película de Netflix más vista de todos los tiempos, y no fueron pocos los que acabaron entusiasmados con ella. No fue mi caso, ya que me pareció una propuesta irregular, capaz tanto de dejarnos grandes escenas, sacando partido a una sátira peligrosamente cercana a la realidad, pero en otros aspectos resulta demasiado obvia o simplemente no se esfuerza en desarrollar lo que propone más allá de la fuerza que pueda tener la idea que maneje en ese momento.

Crítica de 'No mires arriba'

Disponible en Netflix

8) 'Dune'

Dirección: Denis Villeneuve. Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Chang Chen, Stephen Henderson, Dave Bautista

La celebrada adaptación de la novela de Frank Herbert a cargo de Denis Villeneuve pone toda la carne en el asador para ser un épico espectáculo con un gran acabado técnico que ponga todas las piezas encima del tablero de este universo. Ese en parte es su principal problema, pues acaba resultando frustrante que no deje de ser una introducción extremadamente larga y la intensidad de la que hace gala en todo momento puede llegar a hacerse pesada. Imagino que mi estima hacia ella podría crecer bastante cuando se haya toda la historia con su ya anunciada segunda entrega.

Crítica de 'Dune'

Disponible en HBO Max

7) 'CODA: Los sonidos del silencio'

Reparto: Sian Heder Reparto: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Amy Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, Erica McDermott, Owen Burke, Rebecca Gibel, Molly Beth Thomas.

Este remake de la película francesa 'La familia Bélier' ha ido posicionándose como una de las grandes favoritas para hacerse con el Óscar. Probablemente sea un honor que le venga grande, pero eso no quita para que sea una cinta que se mueve con solvencia dentro de terrenos conocidos, ya que casi parece una feel good movie de los años 90 pero con el toque de diversidad propia de nuestros tiempo.. Además, es la nominada que apuesta de forma más decidida por lo emotivo, dejándonos alguna escena con las que a no pocos espectadores seguro que se les escapan las lágrimas. Modesta, sencilla y algo obvia, sí, pero también bastante efectiva en lo que busca.

Crítica de 'CODA: Los sonidos del silencio'

6) 'Drive My Car' ('Doraibu mai kā')

Dirección: Ryûsuke Hamaguchi. Reparto: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Sonia Yuan, Satoko Abe, Masaki Okada, Perry Dizon, Ahn Hwitae

Adaptación de un relato de Haruki Murakami que explora las dificultades para enfrentarnos a hechos trágicos que han marcado nuestra existencia. Lo hace con un enfoque pausado en el que a veces pesa más lo que no vemos o no llega decirse que aquello que sí. Es una película que requiere de cierta paciencia pero que acaba revelándose mucho más esperanzadora de lo que parece a simple vista. Con todo, hay diferentes momentos en los que, sintiéndolo mucho, resulta algo pesada.

Crítica de 'Drive my Car'

5) 'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley')

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Richard Jenkins, Mark Povinelli, Ron Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Mary Steenburgen, Tim Blake Nelson

Nueva adaptación de la novela de William Lindsay Gresham que ya fue llevada a la gran pantalla en 1947 de la mano de Edmund Goulding, aunque con un toque característico de Guillermo del Toro, quien coquetea con el fantástico en una película que arranca con fuerza. Los problemas llegan cuando se produce un importante cambio de escenario, ya que el interés se resiente en el momento más inoportuno -la llegada del personaje de Cate Blanchett debería haber supuesto un empujón y no es el caso- y luego no termina de remontar completamente el vuelo.

Crítica de 'El callejón de las almas perdidas'

4 'Belfast'

Dirección: Kenneth Branagh. Reparto: Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Lewis McAskie, Lara McDonnell, Gerard Horan, Turlough Convery, Sid Sagar, Josie Walker, Chris McCurry, Colin Morgan

Un intento de feel good movie con unas aspiraciones artísticas mucho mayores a las de 'CODA: Los sonidos del silencio', lo cual da pie a que el trabajo técnico y de puesta en escena esté mucho más trabajado. Luego navega entre lo entrañable y lo dramático sin llegar nunca a tocar el cielo, pero moviéndose con acierto en esta revisión de la infancia del propio Kenneth Branagh a caballo entre el recuerdo, el idealismo y el toque justo de realidad.

Crítica de 'Belfast'

3) 'Licorice Pizza'

Dirección: Paul Thomas Anderson. Reparto: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Ben Safdie, Joseph Cross, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Ryan Heffington, Nate Mann, John Michael Higgins, Harriet Sansom Harris

Paul Thomas Anderson regresa una vez más a los años 70 para proponernos un curioso relato romántico que brilla con luz propia durante su primera hora, que es cuando todo está más centrado en la magnética relación que surge entre los personajes interpretados de forma sobresaliente por Alana Haim y Cooper Hoffman. Luego la película potencia más de la cuenta su componente episódico y está a punto de perderme a lo largo del camino.

Crítica de 'Licorice Pizza'

2) 'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

Dirección: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Geneviève Lemon, Peter Carroll, Adam Beach, Karl Willetts, Yvette Parsons, Tatum Warren-Ngata

Una relectura del western para explorar un relato en el que la masculinidad tóxica juega un papel esencial. Para ello se opta por dar una gran importancia al trabajo de sus protagonistas para ofrecernos un relato al mismo tiempo incómodo y delicado que logra absorberte hasta su muy comentado desenlace. Eso sí, la apuesta de Jane Campion lleva a que sea una película marcada por una relativa frialdad, como si todo estuviera demasiado calculado para que algunos espectadores realmente conecten totalmente con ella.

Crítica de 'El poder del perro'

Disponible en Netflix

1) 'West Side Story'

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll, Brian d'Arcy James, Maddie Ziegler, Ana Isabelle, Reginald L. Barnes, Jamila Velazquez

Una excelente actualización del aclamado musical que opta por hacer los retoques justos para no traicionar su esencia, pero ojo sobre todo al sensacional trabajo de puesta en escena de Steven Spielberg. Ahí es donde esta nueva 'West Side Story' consigue una energía difícil de igualar y que por sí sola ya justifica su existencia, pues trasciende de forma holgada la historia que está contando, probablemente el punto más débil de la función.

Crítica de 'West Side Story'