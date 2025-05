Esta popular saga de fantasía romántica fracasó estrepitosamente en taquilla, pero ahora vuelve a la carga con una inesperada adaptación

La nostalgia vende y cualquier excusa es buena para, en vez de apostar por ideas nuevas, recuperar una marca ya conocida por el público pensando que bastará para despertar su interés. Si bien el fracaso absoluto de la primera adaptación de 'Fallen', una de las populares sagas literarias que salieron al calor del fenómeno 'Crepúsculo', no parecía anticipar que volviéramos a saber de ella... y menos en una serie de TV que se estrena ya mismo en streaming.

Ángeles oscuros

Tanto los libros como la adaptación cinematográfica de 'Crepúsculo' prendieron la mecha del romance paranormal en literatura. A finales de la primera década de los 2000 y principios de la segunda, surgieron muchísimas sagas que daban su propia vuelta de tuerca (o copiaban descaradamente, en algunos casos) a la premisa de "chica conoce chico" aliñada con elementos fantásticos.

Este fenómeno, que fue la puerta de entrada a la afición literaria para muchas adolescentes, dio pie a cientos de sagas como 'Vampire Academy', 'Cazadores de sombras', 'Hermosas criaturas', 'Los inmortales', 'Hush Hush', 'La casa de la noche', 'Los lobos de Mercy Falls', 'Medianoche' u 'Oscuros'; que partían de cualquier criatura sobrenatural (obviamente, vampiros, pero también hombres lobo, ángeles, hadas y demás) para desarrollar una intensa historia de amor, enmarcada en un contexto mágico.

'Oscuros', o 'Fallen' en el original (no confundir con la película de Denzel Washington), fue una tetralogía superventas (además de varios libros derivados de la historia original) publicada en 2009, cuando la fiebre por el romance paranormal estaba en la cresta de la ola.

Escrita por Lauren Kate (autora que a día de hoy se dedica más a las romcom contemporáneas), el primer libro nos contaba la historia de Luce Price, una adolescente enviada a un siniestro reformatorio por un crimen que ni siquiera recordaba haber cometido.

La saga original de 'Oscuros', además del libro de relatos y el spin-off de Cam

Allí conoce a Daniel, un misterioso chico que cree haber conocido antes... mucho antes. Además, todos en aquel lugar parecen saber algo que ella desconoce y, conforme vaya desentrañando los misterios de su cautiverio, descubrirá que está relacionado con ángeles caídos y una batalla ancestral entre el bien y el mal.

Adaptaciones varias

Como era de esperar, cuando Hollywood quiso rebañar el éxito de 'Crepúsculo' adaptando otras sagas de romance paranormal, terminó fijándose en esta, ya que era una de las más populares del momento. Eso sí, el proyecto casi que nació muerto porque se pasó años en el cajón desde que Disney compró los derechos en 2013.

'Fallen' (2016), la primera adaptación de la historia de Lauren Kate

Si ya las adaptaciones que se hicieron en el momento del boom fracasaron en su gran mayoría (pensaron que sacándolas como churros y sin ningún criterio triunfarían... y no), desde luego, sacarla en 2016 fue crónica de una muerte anunciada (para que nos situemos, la última de 'Crepúsculo' salió en 2012 y aquello fue el inicio del fin).

Aquella primera adaptación, dirigida por Scott Hicks y protagonizada por Addison Timlin ('Sin control') y Jeremy Irvine ('War Horse') costó 40 millones de dólares y tan solo recaudó 2,5 milones en todo el mundo (en España, ni siquiera se estrenó en cines), por no hablar de que la crítica la puso a caer de un burro (en Rotten Tomatoes tiene la deshonrosa nota media de 7%).

La adaptación en serie de 'Fallen', estrenada en EE.UU. en 2024

No es de extrañar que nunca recibiera una secuela y cayera en el olvido... hasta que casi 10 años después se anunció una nueva adaptación como serie, protagonizada por Jessica Alexander ('La sirenita') como Luce, y Gijs Blom ('Carta al rey') como Daniel. En España se estrena el próximo jueves 19 de junio en AMC+.

Me sorprende la decisión de recuperar esta saga tan tarde, ya que es de las que tuvieron un peak de popularidad en su momento, pero no ha logrado perdurar en el tiempo más allá del vago recuerdo de las personas que la leímos hace años (personalmente, ya por aquel entonces me parecían más destacables las portadas que la historia en sí, porque los personajes eran un poco sosos).

Pero lo que más me llama la atención es que, puestos a querer jugar la baza de atraer al público interesado en este tipo de adaptaciones, no vayan a hincarle el diente a las sagas de romantasy que están triunfando ahora y prefieran rebuscar en el cajón de títulos que nadie había pedido.

Quizá me equivoque y hay todo un fandom esperando a que 'Oscuros' recibiera la adaptación que merecía... pero ejemplos recientes como el de 'Vampire Academy', que tras fracasar con su versión cinematográfica volvió a intentarlo con una serie en 2022 y, pese a las buenas críticas, no fue renovada para una temporada 2; no me invita a ser optimista en el caso de 'Fallen'.

