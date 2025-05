Creo que el romantasy es el fenómeno del momento, pero no sé si Hollywood sabrá aprovecharlo esta vez

La industria cinematográfica, como cualquier cadena de producción, está al acecho de nuevos éxitos de calado masivo para ver cómo echarle el guante, sacándose alguna adaptación de la manga. En su momento no supieron aprovechar el filón de la literatura juvenil de fantasía, pero ahora vuelve a estar en el foco con el auténtico fenómeno que está siendo el género del romantasy. Sin duda, esto podría ser una mina... pero creo que, una vez más, Hollywood va a matar a su gallina de los huevos de oro.

La fiebre del romance fantástico

La literatura ha inspirado al cine desde sus inicios, pero ahora es todavía más si cabe el as en la manga de muchos estudios, en plena crisis creativa en Hollywood. Aunque en el resto del mundo se siga apostando por películas originales, la supuesta meca del cine está ávida de marcas ya conocidas por el espectador para lograr un blockbuster que reviente la taquilla, aun a costa de que menos de un año después ya nadie lo recuerde.

Cual perro policía, Hollywood ha olisqueado uno de los éxitos del momento: el romantasy (efectivamente, término resultante de unir romance y fantasy) está causando auténtico furor, agotando ediciones especiales en las librerías y copando la conversación en redes sociales como TikTok o Instagram.

A diario se crean millones de publicaciones sobre esta moda literaria que está ahora en una nueva fase de auge gracias a sagas recientes como 'Alas de sangre' u otras que no pierden popularidad, como 'Una corte de rosas y espinas', 'Cazadores de sombras' o 'El príncipe cruel'.

Los orígenes de este fenómeno no son nuevos y se remontan a cuando salieron las novelas de 'Crepúsculo' de Stephenie Meyer, que pegó el petardazo y desde entonces no se han parado de publicar obras de este estilo. No obstante, en los últimos años ha cogido fuerza gracias a las redes sociales, que le han dado una segunda vida e incluso un nombre como tal al género del romance de fantasía.

Algunos de los libros de romantasy más populares

Como su propio nombre implica, el nexo en común entre los diferentes títulos más populares de esta corriente es una historia con tintes fantásticos, siempre acompañada por su trama de romance. Suelen ser obras que priorizan los personajes y sus conflictos personales por encima de un lore excesivamente denso y, aunque cuentan con algún título autoconclusivo, las más populares son sagas que desarrollan la historia en varias entregas.

Sus raíces se hunden en aquellos romances sobrenaturales que fueron el germen del target juvenil como tal (antes, la cosa se dividía entre novela infantil o adulta), pero los años no pasan en balde, y las novelas actuales de romantasy se diferencian en algunos aspectos de aquellos libros que triunfaron a finales de la primera década de los 2000 y principios de la siguiente.

Esta corriente también bebe de la distopía juvenil, una de las primeras ramas que surgió de la moda del romance sobrenatural, y también ha influenciado a muchos de los libros de romantasy actuales, que ponen el énfasis en protagonistas femeninas más fuertes e incluso con caracteres más cuestionables.

Los tres primeros libros de la saga superventas 'Empíreo'

También pilló por en medio el boom de la novela eróticorromántica con '50 sombras de Grey' que, si bien eso ya apuntaba a otro target no juvenil, lo cierto es que sí rompió el tabú del sexo en la literatura generalista y, a día de hoy, es habitual encontrar escenas de sexo explícitas (A.K.A. spicy) en algunos de los títulos más populares.

Así pues, se trata de un fenómeno impulsado desde redes sociales y que no solo ha llevado a encumbrar novelas recientes, sino que también ha hecho que sagas y libros mantengan sus estatus y ganen nuevos lectores cada año. La industria literaria ha sabido aprovechar este boom aplicándolo al marketing, sacando ediciones especiales que se agotan en cuestión de días y enfocando la publicidad de sus libros en redes, utilizando algunos de los tópicos que más triunfan en BookTok (enemies to lovers, dark academia, etc) como reclamo para un público que sabe a lo que va.

¿Y las adaptaciones?

Visto lo visto, es imposible que no haya captado ya la atención de Hollywood, pero lo cierto es que lo más "tangible" hasta la fecha es la adaptación que Amazon Prime Video tiene en marcha con la serie basada de la saga Empíreo de Rebecca Yarros. Sin embargo, todavía no ha revelado mucho más aparte de que tiene ya showrunner.

Mientras que la lista de proyectos que han vendido los derechos pero no hemos vuelto a saber nada de ellos cada vez es más extensa: en 2017 se vendieron los de 'El príncipe cruel' para una película, en 2016 para una serie basada en 'Trono de cristal', la de 'Caraval' se anunció en 2015... Para una que parecía tener más papeletas, al final se quedó en papel mojado cuando Disney canceló recientemente la adaptación de 'Una corte de rosas y espinas'.

Al margen de por qué está tardando tanto Hollywood en sacar tajada de esto, la duda que me surge es, en caso de que salga adelante alguno de estos proyectos, si realmente conseguirá algo reseñable y no volverá a caer en el error garrafal de sacar como churros adaptaciones de libros de fantasía juvenil y distopías.

No me refiero a nivel de estar a la altura de las expectativas de los fans, ya que creo que eso es subjetivo, y muchas veces lo que esperan muchos es que copien todo el material original, sin dejar espacio a la creatividad e ignorando que es imposible (y bastante aburrido) pretender pasar una historia de un medio a otro sin modificaciones.

Más bien hablo de cómo Hollywood no entendió en absoluto el potencial de aquellos libros que intentó reconvertir en películas de éxito y se dedicó a copar la cartelera de adaptaciones perezosas e insípidas, que repetían una fórmula sin alma. La mayoría de ellas fracasaron estrepitosamente, y no es de extrañar, pero es que desde el principio no fue el acercamiento más acertado.

La serie de 'Sombra y hueso', cancelada por Netflix tras dos temporadas

Por eso ahora no soy especialmente optimista respecto a cómo saldrán las adaptaciones de romantasy cuando lleguen al audiovisual. Menos aún teniendo en cuenta algunos intentos recientes de retomar las novelas juveniles en el audiovisual, como la película 'Los feos' (que reducía a lo arquetípico una saga que en su momento marcó un hito) o la serie 'Sombra y hueso' (con potencial pero desarrollo algo caótico al intentar abarcar todas las sagas de su universo literario... y encima le cortaron las alas muy pronto).

Como en cualquier género literario, los hay mejores o peores, pero está claro que es necesario solucionar desde un buen principio esa aproximación errónea que tuvieron aquellas adaptaciones de los 2010, que pecaron de infravalorar a su público y pensar que se tragarían cualquier cosa porque "se pareciera" desde fuera a otras que habían triunfado. O empiezan a contar con gente que al menos comprenda qué tiene el material original para levantar tantas pasiones, o el barco del romantasy en Hollywood naufragará antes incluso de levar anclas.

