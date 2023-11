6 películas (y 2 proyectos malditos) que quisieron ser 'Los Juegos del Hambre' y fracasaron en el intento

La franquicia 'Los juegos del hambre' vuelve con 'Balada de pájaros cantores y serpientes', la precuela que busca recuperar al público que en su momento encumbró la saga y dio cuerda al fenómeno de la literatura juvenil en el cine.

Hollywood decidió lanzarse a buscar su versión de Hacendado de la franquicia de ciencia ficción y ninguna terminó de funcionar como se esperaba. Hoy traemos un repaso de todas aquellas adaptaciones literarias que intentaron convertirse en la siguiente saga distópica del momento y fracasaron en el intento.

'El corredor del laberinto'

La única de esta lista que no fue un fracaso absoluto en taquilla (también influyó que eran películas bastante más baratas para ser un blockbuster). El argumento se diferenciaba un poco más de las distopías habituales, con ese inicio donde nos presentaban un grupo de adolescentes atrapados en un laberinto sin saber muy bien por qué.

Además, pudieron adaptar la trilogía de James Dashner al completo (aunque de forma algo accidentada). Aun así, la película no logró despertar un fenómeno fan a la altura de 'LJDH': la recaudación fue menguando con cada nueva entrega, al igual que sucedió con el interés de los espectadores y de la crítica (cuya media nunca pasó del aprobado).

Crítica en Espinof | Disponibles en Disney+

'Divergente'

Peor le fue a esta saga, aunque al principio funcionó y consiguió pasar de la primera película. La historia nos presentaba una sociedad distópica en la que los jóvenes se dividían en función de la habilidad que les definía, excepto la protagonista, que demostraba tener más de una.

La franquicia siguió los pasos de 'LJDH' hasta en el tema de separar el último libro en dos películas y fue un craso error: 'Leal' apenas recaudó un poco más de su presupuesto y dejó la historia inconclusa sin una última entrega (aunque Veronica Roth, la autora de las novelas, piensa que ya está bien así).

Crítica de 'Divergente', 'Insurgente' y 'Leal' | Disponibles en Netflix, Movistar+ y MGM+

'El juego de Ender'

Si bien la mayoría de las películas de esta lista buscaron inspiración en la literatura actual, en este caso intentaron recurrir a este clásico de la ciencia ficción escrito por el polémico Orson Scott Card. Aquí teníamos a Ender, un joven reclutado por una academia espacial donde participaba en "juegos de guerra".

Ni Harrison Ford, ni Viola Davis, ni Ben Kingsley fueron suficientes para atraer al público y la cinta fracasó estrepitosamente en taquilla. Eso cortó las alas a cualquier posibilidad de continuar la saga (aunque no me imagino cuánto éxito tendría que haber tenido para que les compensara adaptar 19 libros).

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+

'La huésped'

Es gracioso que pretendiera salir una saga de ciencia ficción de aquí, cuando ni la propia Stephenie Meyer (sí, la misma autora que 'Crepúsculo') se ha animado nunca a sacar más libros. Teníamos a una alienígena que parasitaba el cuerpo de una humana pero sin lograr acabar con su conciencia, que seguía viva en su cabeza.

De nuevo, el combo actores conocidos+triángulo amoroso+trama de ciencia ficción apocalíptica no fue suficiente para enganchar a los espectadores y su pobre recaudación en salas firmó su sentencia de muerte.

Crítica en Espinof

'La quinta ola'

Si ya en pleno boom 'LJDH' hubo muchas sagas que se estrellaron en taquilla, imaginaos esta, que llegó tarde a la fiesta. Cinco años después del estreno de la primera entrega, llegó este drama adolescente poco inspirado, con una Chloe Grace Moretz que huía con su hermano pequeño de una invasión extraterrestre, metralleta en mano.

La adaptación de la primera parte de la trilogía de Rick Yancey logró cubrir gastos y librarse de las pérdidas. Sin embargo, fue una recaudación demasiado modesta para el tipo de blockbuster que aspiraba a ser y su media en Rotten Tomatoes es sencillamente irrisoria.

'The Giver: El dador de recuerdos'

En este caso, recurrieron al clásico moderno de 1993, que nos situaba en una sociedad que había eliminado el dolor y el conflicto a base de erradicar la profundidad emocional de las personas. Jonas es un joven que se entrenaba para convertirse en el Receptor de la Memoria, aquel que alberga los recuerdos de etapas anteriores a la suya.

Una versión bastante sosa de la interesante novela de Lois Lowry que contaba con dos secuelas. De nuevo, su recaudación en taquilla cubrió gastos pero no fue el éxito esperado (se gastaron la pasta en un cast donde Taylor Swift aparecía solo para decir hola). En España, ni siquiera se estrenó y no se pudo ver hasta que Netflix la estrenó de tapadillo durante el confinamiento.

'Delirium'

Comenzamos con las adaptaciones frustradas de sagas distópicas que apuntaban a extender el éxito de 'LJDH' a la pequeña pantalla. La primera es 'Delirium', basada en la saga de Lauren Oliver, que planteaba un mundo donde a los humanos les extirpaban la capacidad de sentir amor a partir de una determinada edad.

En 2014, Fox encargó un episodio piloto protagonizado por Emma Roberts, junto a Billy Campbell y Gregg Sulkin. La cadena lo terminó tumbando y nunca más volvió a hablarse de una posible adaptación, aunque el capítulo pudo verse por tiempo limitado en la plataforma de Hulu.

'La selección'

Concluimos con uno de esos proyectos malditos y no fueron pocos los intentos de adaptarla. La historia no podía recordar más a 'LJDH': una joven de bajo estatus social metía su nombre en un sorteo para optar a la Selección, en la que un grupo de chicas de todo el país optaban a casarse con el príncipe Maxon.

En 2012 se llegó a rodar un piloto protagonizado por Aimee Teagarden pero no convenció a The CW y no pasó de ahí; en 2015, Warner Bros compró los derechos del libro pero no se supo nada más; y en 2020 fue Netflix quien se lanzó a adaptar el primer libro, con Haifaa Al-Mansour como directora, hasta que en 2023 canceló oficialmente el proyecto.

