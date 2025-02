La ansiada adaptación televisiva de 'Empíreo' ya ha hecho los deberes antes de empezar. Su showrunner sabe todo lo que pasará en los libros

A la vez que los lectores se sumergen en el recién estrenado tercer libro de la saga 'Empíreo', Rebecca Yarros ya tiene los ojos puestos en el futuro del universo que empezó 'Alas de sangre'. Eso pasa por una adaptación televisiva para Amazon anunciada en 2023 que de momento parece que va bien encaminada.

En una reciente entrevista con Variety, la novelista ha repasado los planes transmedia de la saga. Si bien su trabajo sigue siendo centrarse en los libros, con una pentalogía planeada, su colaboración con la showrunner de la serie está siendo estrecha. La elegida ha sido Moira Walley-Beckett (creadora de 'Anne with an E' y guionista en series como 'Breaking Bad'), de quien Yarros ha confirmado que no podría haber clavado mejor el tono. "Moira ha hecho un trabajo alucinante capturando la voz de todos".

Rebecca Yarros en una entrevista para el National Book Festival

Más allá de la cercanía al material original y de tener guiones que satisfacen a la escritora original, hay una decisión que debería dejar bastante tranquilo a los fans. En la entrevista con Variety Yarros confirmaba que su showrunner está al tanto del argumento de no solo los primeros libros, sino de la saga completa. Esto debería evitar que se repita el drama de 'Juego de Tronos', donde los showrunners se quedaron sin material y tuvieron que pivotar a su juicio.

"Tienen el arco de los cinco libros, que se torció un poco por el emplazamiento del tercer libro, pero eso ya lo saben. Así que tienen el arco de los cinco libros y los puntos generales que ocurren entre cada libro, pero no tienen aún los detalles específicos entre el cuarto y el quinto, porque me estoy preparando para ir a mi pizarra loca de argumentar y trazar cada evento que pasa en cada libro, para así asegurarme que estoy dentro de esos dos libros. Pero tienen las ideas generales. Y Moira es genial. Ella es fenomenal."

Este nivel de confianza con el material original es tal que el trato de la adaptación de Amazon se cerró incluso antes de que se publicara el primer libro en 2023, por lo que estas dos creadoras llevan desde el principio compartiendo ideas. Lamentablemente, siguen sin haber datos muy concretos sobre la adaptación. Yarros dice que aún ni siquiera tienen director de casting, y menos aún actores en mente. Aunque sí se sabe que contarán con la colaboración de Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan.

'Empíreo' es una saga de fantasía y romance para adultos ambientada en el colegio de Guerra de Basgiath, y narra las aventuras de Violet Sorrengail en su camino por convertirse en jinete de dragón. Actualmente en su tercer libro, la saga se ha convertido en todo un éxito superventas, con 12 millones de copias vendidas y liderando las listas de bestsellers. Su última entrega, 'Alas de Onyx', también ha hecho récord como el libro adulto que más ha vendido en su primera semana en veinte años, con 2,7 millones de copias.

