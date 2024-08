Amazon lleva años preparando la adaptación de esta saga de fantasía oscura de la autora de 'Sombra y Hueso'... pero seguramente nunca llegaremos a verla

Aunque últimamente nos sorprenden con adaptaciones de libros que nadie esperaba (como la de 'Los feos' o 'Fabricante de lágrimas', ambas en Netflix), son más los títulos anunciados que seguramente nunca pasarán de la fase de preproducción. Ese puede ser el caso de 'La novena casa', serie basada en las novelas de la autora de 'Sombra y hueso' que lleva años en preparación.

Magia ancestral en el campus

'La novena casa' ('The ninth house') es la primera entrega de la trilogía 'Alex Stern', escrita por Leigh Bardugo, autora del Grishaverso. Este universo incluye las sagas juveniles de 'Sombra y hueso', 'Seis de cuevos', 'El rey marcado' y varios libros derivados. La franquicia ya se adaptó como serie en Netflix, aunque finalmente fuera cancelada por la plataforma tras dos temporadas.

Esta otra saga de fantasía está enfocada a un target adulto y su primer libro se convirtió rápidamente en un superventas. De hecho, Amazon adquirió los derechos para adaptarlo como serie de TV en 2019, el mismo año de su publicación.

'La novena casa' nos cuenta la historia de Galaxy "Alex" Stern, una joven de 20 años que acaba siendo aceptada en la universidad de Yale tras sobrevivir a un suceso traumático. Pero no se trata de la institución tal como la conocemos en la vida real, sino que oculta secretos mucho más oscuros y sobrenaturales.

Las dos primeras entregas publicadas hasta la fecha de la trilogía 'Alex Stern'

En la historia, la universidad alberga distintas casas, cada una caracterizada por un tipo de magia que sus integrantes aprenden a controlar (desde necromancia a pociones capaces de someter a los demás contra su voluntad). Alex entra a formar parte de la novena casa, la que se dedica a vigilar que el resto no se pasen de la raya con sus conjuros.

La novela combina elementos mágicos de fantasía urbana con la trama de misterio, ya que Alex tendrá que usar su don secreto (el motivo real de que la hayan aceptado allí) para sacar a la luz la verdad sobre un escabroso asesinato cometido muy cerca del campus y la misteriosa desaparición de su compañero de casa, Darlington.

Futuro incierto

Pese a que en su momento Prime Video tuvo que enfrentarse a HBO y Hulu por los codiciados derechos de la obra de Bardugo, lo cierto es que no hemos sabido mucho más desde que anunciaran que el proyecto estaba en curso hace cinco años.

En aquel momento, Bardugo desveló que ejercería como productora ejecutiva de la serie junto a Pouya Shahbazian, directora de New Leaf y productora de la serie de 'Sombra y hueso' y de otras adaptaciones como la saga 'Divergente', 'Con amor, Simon' o su spin-off, 'Con amor, Victor'.

Amazon Prime Video y Leigh Bardugo

La única actualización que se ha dado desde entonces sobre el proyecto fue en 2023, cuando la autora informó de que sí que tenían un episodio piloto rodado en el que, al contrario que en 'Sombra y hueso', ha podido involucrarse en la fase de escritura de guion:

"Todo lo que os puedo contar es que las ruedas de Hollywood avanzan muy lentamente. Ni siquiera puedo hablar de con quién he estado trabajando en el proyecto. Pero os puedo decir que tenemos un piloto que me encanta y que ha sido maravilloso llevarlo a cabo".

La existencia de ese piloto sí que da algo de esperanza a sus fans de poder ver algún día la historia de Alex Stern adaptada como serie (comparte muchos aspectos con 'The magicians', que funcionó como para sumar hasta cinco temporadas). No obstante, la escasez absoluta de información sobre el proyecto no pinta nada bien y mucho me temo que terminará archivado en un cajón, como ya le ha pasado a 'Una corte de rosas y espinas'.

En Espinof | 9 adaptaciones literarias que fracasaron en el cine y resucitaron como series

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video de 2024