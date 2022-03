"La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma". La respuesta de los Óscar ante la agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala... se queda en un tuit

El chiste se cuenta solo. Precisamente porque fue un chiste el desencadenante de uno los momentos más escandalosos de toda la historia de los Premios Óscar. Will Smith se levantó, subió al escenario y agredió a Chris Rock en vivo y en directo, delante de todo Hollywood. "La noche más grande en la historia de la televisión", dijo Rock, manteniendo la compostura como un auténtico héroe de cine. ¿La reacción de la Academia? Tan bochornosa como el guantazo:

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.