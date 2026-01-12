Efectivamente, Seth Rogen ya ha tomado nota de los Globos de Oro para los nuevos episodios de 'The Studio'

Probablemente uno de los episodios más recordados de la temporada inaugural de 'The Studio' sea el de los Globos de Oro. Y, si había dudas, lo ocurrido anoche en la gala real de los premios de Hollywood ya han inspirado a Seth Rogen y el resto del equipo de la excelente comedia.

«Sí, hoy han pasado muchas cosas, y antes de este evento, que hemos escrito directamente en la serie», asegura el cocreador, protagonista y codirector de la serie Seth Rogen al comparecer ante los medios tras recibir los dos Globos de Oro que recibió anoche la serie (mejor actor y mejor serie de comedia). Rogen recordó además, que grabaron en ese mismo lugar el año anterior.

Gracias, Sal

«Es un buen terreno para nosotros», asegura el artista en lo que confiesa que ha usado la gala para establecer algunos cameos para la temporada 2 de 'The Studio'. «Mucha gente literalmente llega a donde nosotros y dicen "Ponedme en vuestra serie, haré lo que sea"», comenta Rogen asegurando que entre esos hay muchos jefes de estudios.

Entre ellos Tom Rothman, el jefe de Sony, la productora de la serie que parece tener asegurado una aparición en esta temporada 2. Eso sí, ni Rogen ni Goldberg ni el resto sueltan prenda sobre lo que nos encontraremos en estos nuevos episodios. De hecho, a una pregunta sobre si se iban a meter con el boicot a Israel por parte de buena parte de la industria del cine respondieron con un mero «quizás».

Habría que ver cuándo podremos ver esta temporada 2. La idea es empezar a rodar la semana que viene por lo que todavía nos queda una larga espera hasta que volvamos a las oficinas de Matt Remick.

