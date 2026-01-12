No podía ser de otra manera: 'The Studio' es la mejor serie de comedia en los Globos de Oro 2026 (y en nuestro corazón)

La noche ha empezado calentita en Los Ángeles con la 83ª edición de los Globos de Oro. Los premios celebran lo mejorcito del año tanto en el mundo del cine como de la televisión, con Nikki Glaser conduciendo una gala de los Globos de Oro 2026 bastante relajadita que ha dado las sorpresas justitas.

Gracias, Matt Remick

La categoría de Mejor serie de comedia o musical cada año está más reñida y estamos teniendo unas nominadas increíbles. Este año también estaba bien cargadita, con 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'The Studio' compitiendo por la estatuilla.

Pero a Hollywood le gusta lo meta más que a un tonto un lápiz, y tras arrasar en los premios Emmy a 'The Studio' aún le quedaba por superar la frontera de los Globos de Oro. Como no podía ser de otra manera, porque era sin duda la favorita en las quinielas, 'The Studio' se ha alzado como la Mejor serie de comedia o musical en esta edición de los Globos de Oro, con Seth Rogen y el equipo de la serie de Apple TV subiendo a recoger la estatuilla.

Un poco antes, Rogen también recogió el premio a Mejor actor en una serie de comedia, aunque 'The Studio' no ha conseguido hacer pleno y se les ha escapado el Globo de Oro para Catherine O'Hara. La serie de Apple TV ya ha sido renovada para una segunda temporada, así que si mantiene el buen nivel podemos esperar otra oportunidad en el futuro... Aunque los nuevos capítulos tarden en llegar.

