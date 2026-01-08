HOY SE HABLA DE

Si quieres descubrir cómo es una gala de los Globos de Oro desde dentro y además pasarlo bien, tengo cuatro palabras para ti: 'The Studio', episodio ocho

Los Globos de Oro están a la vuelta de la esquina, y 'The Studio' nos dio el mejor vistazo a la gala que podíamos pedir

The Studio
Vamos calentado motores para los Globos de Oro 2026, que se celebran el próximo 11 de enero para traernos una de las ceremonias clave en la industria. Lo que pasa es que con este tipo de premios, a veces se nos puede hacer un poco cuesta arriba la gala... Y, la verdad, creo que el mejor vistazo posible cómo son desde dentro los Globos de Oro ya nos lo enseñó el año pasado Seth Roger con  'The Studio'

Que no se olviden de ti

'The Studio', como no podía ser de otra manera, lleva unas cuantas papeletas en los Globos de Oro, incluyendo la nominación a Mejor serie de comedia. Y según se acerca la ceremonia es imposible no acordarse de uno de los mejores capítulos de la primera temporada, el octavo, que se ambienta durante los premios con un productor al borde del ataque porque nadie le agradece su trabajo en sus discursos.

Según el propio Rogen, el capítulo 'Los Globos de Oro' está basado en hechos reales, cuando vio a uno de los productores de una película ganadora llorando porque nadie se había acordado de mencionarle al recoger la estatuilla. Y es que en este mundillo, si no mencionan tu nombre es como si no existieras. 

Como el resto de la serie, este capítulo de 'The Studio' nos deja una formidable mirada a los tejemajes de la industria, en este caso con una carrera a contrarreloj por parte de Matt Remick (el personaje de Rogen) intentando a toda costa que Zoe Kravitz le de las gracias desde el escenario si gana su Globo de Oro. 

The Studio Episode 8

Entre líos de contratos, tratos a última hora, memes internos y chistes meta, el octavo capítulo de 'The Studio' nos deja un vistazo único a un aspecto de este tipo de ceremonias que no solemos ver. Especialmente porque para muchos el rol de productor sigue siendo un gran desconocido (y muchas veces infravaloradísimo), y además suelen ser los grandes olvidados al ser eclipsados por las estrellas que protagonizan sus películas. 

Ya sabemos que con 'The Studio' no se puede fallar, pero siendo la temporada que es, la serie de Apple TV entra finísima para celebrar unos Globos de Oro un poco diferentes, divertidísimos y un poco frenéticos. Ah, ¡y muchas gracias, Sal Saperstein!

Ver 1 comentarios

