Los Globos de Oro ignoran a fenómenos como 'Adolescencia' o 'Los pecadores' en sus nominaciones: todas las sorpresas y decepciones de los premios

Las nominaciones a los Globos de Oro 2026 ya están aquí y, como cada año, han llegado con alguna que otra sorpresa y polémica bajo el brazo. Entre las grandes favoritas que quedaron fuera, los inesperados ascensos de títulos pequeños, los actores reivindicados y los nombres que parecían seguros pero que al final no aparecieron en las papeletas, esta edición vuelve a demostrar que nada está garantizado en la carrera de premios.

Desde películas taquilleras ignoradas hasta series olvidadas, pasando por las típicas sorpresas de última hora, los anuncios de este año nos preparan para la gran ceremonia que será el próximo 11 de enero.

Las sorpresas de los Globos de Oro

Algunos títulos que parecían seguros como 'Wicked: Parte II' o incluso 'Jay Kelly', que tenía sus posibilidades, quedaron fuera de la categoría de Mejor Película, a pesar del respaldo del público y la buena recepción que tuvieron. Y tampoco Sydney Sweeney logró una nominación por el biopic 'Christy', que ha podido verse perjudicada por su pobre desempeño en taquilla.

Por otro lado, 'Una casa llena de dinamita' de Kathryn Bigelow también fue una de las grandes ignoradas junto a 'La Edad Dorada', que a pesar de su impresionante elenco, no consiguió hacerse hueco y fue otra de las ausencias más comentadas.

Al mismo tiempo, Jacob Elordi fue uno de los nombres más celebrados tras conseguir dos nominaciones por trabajos muy distintos: 'Frankenstein' y la miniserie australiana 'El camino estrecho'. Además, Amanda Seyfried también destacó con una doble nominación por su trabajo en 'El largo río de las almas', mientras que la independiente 'Sorry, Baby' colocó a Eva Victor entre las sorpresas más aplaudidas.

Otra de las decepciones más comentadas fue la de Wunmi Mosaku, clave en 'Los pecadores', que se quedó fuera pese a su aclamada interpretación. También quedaron descartados actores premiados como Katherine LaNasa y Shawn Hatosy por 'The Pitt'.

Además, 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', tampoco recibió ninguna nominación, acabando así con la tendencia de la saga y formando parte del curioso revés que sufrió Netflix, porque 'Las guerreras k-pop' recibió una mención en taquilla pese a no haber tenido un estreno tradicional en cines -algo digno de destacar teniendo en cuenta la situación actual de la compañía-. Por su parte, 'The Last of Us' se fue de vacío.

Finalmente, entre las sorpresas más celebradas están la nominación de Nick Cave por la canción principal de 'Sueños de trenes' y el regreso a la carrera televisiva de Helen Mirren gracias a 'MobLand'. También brilló la miniserie 'La novia' y se reconoció el trabajo de Rhea Seehorn por 'Pluribus', aunque haya sido en le mismo contexto en el que se ignoraba flagrantemente a 'Adolescencia'.

